Hangon Regatan järjestäjä kommentoi korona-altistuksia: "Meininki oli osittain aika villiä, mutta se ei liity purjehduskilpailuihin"

"Kilpailu on koronaturvallinen"

Hangon Regatan kilpailupäällikkö Magnus Roth kertoo, että varsinaiseen purjehduskilpailuun osallistuneilla ei ole järjestäjien tietojen mukaan ollut tartuntoja eivätkä he ole altistuneet virukselle Hangossa.

– Se on turvallista koronan näkökulmasta. Ja päivällä myös rannalla oli aika rauhallista. Luulen, että alueella liikkuminen yöllä on ollut (altistusten kannalta) ratkaisevaa, kun tunnelma on tiivistynyt eivätkä ihmiset ole pitäneet riittävästi etätäisyyttä toisiinsa. Aika paljon oli ihmisiä loppujen lopuksi aika pienellä alueella ja harva käytti maskia, Roth kuvailee.