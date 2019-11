”Helsingin kaupunki on saanut näköjään uuden huumeluolan” – helsinkiläismies järkyttyi odottamattomasta näystä kaupungin uudessa yleisövessassa

Hän oli menossa työpaikalle ja ajatteli käydä julkisessa, hiljattain valmistuneessa yleisövessassa. Vessan näky oli odottamaton, mutta mies on nähnyt vastaavaa muuallakin Helsingissä.

– Tämä on aamuisin ongelma, koska eihän vessoja öisin siivota. Helsingin kaupungin yleinen linjaus on nykyään se, että yleisövessat ovat maksuttomia. Nyt tämä on mennyt siihen, että niissä majaillaan ja huumeidenkäyttäjät piikittävät niissä.