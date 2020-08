Näkövammainen Marianne pöyristyi – ihmiset käyttävät lähimetsää vessana: Opaskoirat sairastuneet syötyään ihmisten kakkaa

Helsingissä asuva näkövammaiskouluttaja, toimittaja, kääntäjä ja hieroja Marianne Tenhami kritisoi, että hänen lähimetsästään Lauttasaaren Myllykalliolla on tullut käytännössä ihmisten WC, josta löytyy ihmisten ulosteita lojumasta.

Tenhami kertoo MTV Uutisille, että hänen nykyinen opaskoiransa Onni on joutunut kosketuksiin ajattelemattomien ihmisten ulosteiden kanssa. Opaskoirilla on järjestyslaissa oikeus juosta vapaina myös koirapuistojen ulkopuolella. Samalla ne joutuvat helpommin alttiiksi ihmisten jätöksille.

– Tällaista on ollut edellistenkin opaskoirieni kanssa, mutta mielestäni nyt elokuun aikana metsää on alettu erityisesti käyttää entistä enemmän ihmisten vessana.

Itselläni on sellainen järkytys ja epäusko, että eivätkö ihmiset muka osaa käyttää vessoja. Miten sivistyneet ihmiset voivat tehdä näin? Olen myös kovin huolissani opaskoirani terveydestä. Muutaman kerran käveltyäni ohi opaskoiran kanssa olen kuullut, kun äiti on puheesta päätellen ollut kakattamassa lastaan, eikä ole siivonnut jälkiä. Eivät nämäkään selitä kaikkia tapauksia.

Tenhami toteaa, että koirien altistumisesta ihmisten jätöksille ei voi erehtyä, vaikka hän itse on näkövammainen.

– Kyllähän sen herran jestas haistaa, kun koira tulee luokse. Minä yleensä haistan omaa koiraani suuhun tarkistaakseni, onko se syönyt jotakin. Ja välillä minulla on mukana opaskoiria juoksuttamassa "näkevät silmät". Esimerkiksi tiistaina mukanani ollut tuttava löysi metsästä kolmet ihmiskakat, Tenhami päivittelee.

– On surkuhupaisaa, että yleensä valitetaan koirien kakasta, mutta nyt ihmiset itse sotkevat ja sikailevat. Ei ole varaa valittaa, kun ei itse osata käyttäytyä.

Puisto-osaston edustaja: Puistojen roskaaminen lisääntynyt koronan myötä

Helsingin puisto-osaston edustaja Pekka Engblom puolestaan kertoo MTV Uutisille, että roskaaminen on lisääntynyt kaupungin puistoissa selvästi kun vapaa-ajan viettomahdollisuudet vähenivät koronarajoitusten takia.

– Porukka alkoi tietysti ulkoilla, koska liikkumaan tottuneet ihmiset haluavat liikkua joka tapauksessa ja he siirtyvät kaupungin viheralueille ja metsiin. Sinne alkoi tulla sitä myötä sitä roskaa. Pahimmillaan tilanne oli silloin kun ravintolat olivat suljettuina ja ne myivät vain take away -annoksia. Samalla puistoihin kerääntyi suuret määrät ruokapakkauksia.