Helsingin jäähallissa sattui vesivahinko – HIFK joutui muuttamaan

– Vahinko havaittiin hyvin nopeasti ja siihen pystyttiin reagoimaan nopealla aikataululla. Toki, kun on kyse vedestä, niin se on sellainen elementti, mikä menee joka paikkaan. Vahinkoa korjataan paraikaa, Kivimäki jatkaa.

HIFK:n pukukoppi ja joukkueen valmennuksen tilat ovat tällä hetkellä käyttökiellossa. HIFK:n pukukoppitilat on siirretty väliaikaisesti Helsingin vanhan jäähallin niin sanotun keskikäytävän tuntumaan. HIFK ja hallin toinen vuokralainen Helsingin Jokerit viettävät nyt kirjaimellisesti yhteiseloa, sillä niiden pukukopit ovat vastakkain toisistaan.

– Tämä tuo meille residenssiä. Teemme kaiken niin, että pelaajien arki sujuisi mahdollisimman hyvin ja normaalisti. Olisihan se kiva, jos meillä olisi meidän oma koppimme käytössä, mutta nyt ei ole. Emme me tälle mitään voi, HIFK:n päävalmentaja Ville Peltonen sanoo poikkeusjärjestelyistä.

Hallin omistajan Jääkenttäsäätiön toimitusjohtajan Tom Kivimäen mukaan asian taustalla ei ole mitään ”dramatiikkaa”, vaan kaikki on saatu selvitettyä urakoitsijan ja tapauksessa mukana olevan vakuutusyhtiön kanssa.

– Se on selvää, että korjaus ei valmistu tällä tai ensi viikolla, mutta toivottavasti mahdollisimman pian. Tähän on vaikea sanoa mitään tarkkaa aikataulua, koska asiantuntijoiden pitää tehdä mittauksia niin, että kaikki on varmasti kunnossa.