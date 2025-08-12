Helsingin jäähallissa ammoniakkivuoto

Helsingin jäähalli sijaitsee Taka-Töölössä.

Helsingin pelastuslaitos on tiedottanut keskisuuresta vaarallisen aineen onnettomuudesta osoitteessa Nordenskiöldinkatu 11.

Helsingin pelastuslaitos kertoo viestipalvelu X:ssä, että kyseessä on ammoniakkivuoto, joka on aiheutunut kylmäkoneen laiterikon vuoksi Helsingin jäähallissa.

– Tilat on tyhjennetty, vuoto ei aiheuta vaaraa ulkopuolisille. Pelastuslaitos kohteessa, päivityksessä kirjoitetaan.

– Kaasu aiheuttaa hajuhaittaa jäähallin läheisyydessä. Suoja-alueen rajaaminen ja tyhjentäminen hallin ympäristössä käynnissä parhaillaan.

Jos päivitys ei aukea, voit katsoa sen täältä.

Paikalla olevan MTV Uutisten toimittajan Tino Vanhasen mukaan jäähallin vieressä sijaitsevan Bolt areenan ja Töölön pallokentän välinen alue on eristetty. Lisäksi Olympiastadionin ja jäähallin välinen parkkipaikka on eristetty.

Myös poliisi on paikalla ja vahtii Pohjoista stadiontietä, Vanhanen kertoo noin puoli neljän aikoihin. Lisäksi paikalla on Vanhasen mukaan useita pelastuslaitoksen yksiköitä.

Paikalle lähetettiin pelastuslaitoksen ensitiedotteen mukaan noin kello 14.40 aikoihin seitsemän pelastuslaitoksen yksikköä.

Helsingin jäähalli sijaitsee osoitteessa Nordenskiöldinkatu 11–13.

Uutinen päivittyy.