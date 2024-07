Helsingin Oulunkylän jalkapallostadionin katsomon palo saatu hallintaan – sammutustyöt jatkuvat

Pelastuslaitoksen mukaan sammutus kuitenkin jatkuu vielä pitkälle päivään. Yksiköitä kohteessa on yhteensä 15.

Mustapekka Areena eli Oulunkylän jalkapallostadion on satavuotisjuhlavuottaan viettävän jalkapallojoukkue IF Gnistanin kotiareena. Gnistan nousi täksi kaudeksi miesten jalkapalloliigaan. Joukkueen on ollut määrä pelata huomenna sunnuntaina kotipeli Mustapekka Areenalla IFK Mariehamnia vastaan.