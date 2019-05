Helsingin apulaispormestari Nasima Razmyar oikaisee lausuntoaan: "Havis Amandan ympärillä saa kyllä juhlia jatkossakin"

Suomi on juhlistanut riehakkaasti sunnuntaista jääkiekon MM-kultaa. Juhlinnan keskus on ollut perinteisesti Havis Amandan, eli tuttavallisemmin Mantan patsaan ympärille Kauppatorin laidalle. Juhlintaan kuului jälleen runsaasti kiipeilyä patsasta pitkin ja uimista sitä ympäröivässä uima-altaassa.

Juhlahumun laannuttua jotkut ovat olleet myös huolissaan 111-vuotiaan Mantan kestävyydestä. Yksi heistä on kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestari Nasima Razmyar, joka tviittasi aiheesta tänään.

– On ollut ihanaa seurata MM-kullan juhlintaa ja ihmisten riemua. Mantalla on ollut monta halaajaa, mutta Manta on kuitenkin jo 111-vuotias ja hyvin hauras. Vaarassa ovat niin patsas kuin juhlijatkin. Seuraavaan kultajuhlaan pitäisi keksiä joku muu juhlintapaikka, Razmyar kirjoitti tviitissään.