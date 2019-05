Nasima Razmyar pyytää poliisilta lisää valvontaa tuleviin kultajuhliin: "Ennen kaikkea olen huolissani juhlijoiden turvallisuudesta"

– Ensinnäkin juhliminen on hieno asia ja jokainen meistä on iloinnut suuresti leijonien upeaa tulosta ja kultajuhlaa. Sanoisin kuitenkin niiden kuvien ja videoiden perusteella, mitä olen tässä nähnyt parin viimeisen päivän aikana, että tämä upea ja arvokas Mantan patsas ja suihkulähde eivät kestä sellaista, että tuollainen määrä ihmisiä siinä juhlii, Razmyar kertoi MTV Uutiset livessä.

– Patsashan on tosiaankin ontto ja tämä pronssipinta on hyvin ohut. Myös suihkulähde on huonossa kunnossa ja sekään ei missään nimessä kestä tuollaista kylpijäjoukkoa. Lähinnä halusin herättää ajatuksia ja myös tietoisuutta siitä, että juhlia saa, mutta samaan aikaan yritetään pitää huolta myös meidän kansallisaarteista, hän jatkaa.