Helmareiden luotsi toivoi, ettei mestarikandidaatti tippuisi EM-vastukseksi – niin vain tippui

Saksa on kahdeksankertainen Euroopan mestari ja Tanska edellisen eli vuoden 2017 turnauksen hopeamitalisti. Espanja puolestaan on viime vuosina noussut vauhdilla naisjalkapallon huippua kohti, ja se on voittanut 14 viimeisintä peliään. Maajoukkueiden maailmanlistalla Saksa on kolmantena, Espanja kymmenentenä ja Tanska sijalla 15. Suomi on maailmanlistalla sijalla 25.