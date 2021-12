Markku Kanerva ja Ari Lahti ottavat kantaa Huuhkajien arvontatulokseen – "Voi tulla kaupallisesti positiivinen yllätys"

Suomi saa B-liigan kolmoslohkossa ensi vuonna vastaansa Bosnia-Hertsegovinan, Romanian ja Montenegron. Bosnia-Hertsegovina on tullut tutuksi sekä viime MM- että EM-karsinnoissa, joista Huuhkajien saldona sitä vastaan on kaksi voittoa, yksi tasapeli ja yksi tappio. Montenegro on puolestaan Huuhkajille täysin uusi tuttavuus ja Romania on viimeksi 2018 maaottelussa kohdattuna vastustajana jotain näiden väliltä.