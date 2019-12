Rehellisiä sota-ajan päiväkirjamerkintöjä! Parikymppinen Martti hinkui rintamalle, mutta pian ajatukset muuttuivat: "Kun ajattelen tulevaisuuttani, ei se näytä kovinkaan valoisalle"

Talvisota tuli yllätyksenä

Sodalta ei kuitenkaan voitu välttyä. Puna-armeija hyökkäsi Suomeen ilman sodanjulistusta ja avasi tulen Karjalankannaksella 80 vuotta sitten 30. marraskuuta 1939 kello 6.50. Olin illalla Eeron kämpässä, kuuntelimme radiota Venäjältä. Siellä oltiin aivan viattomia sotaan. Syytettiin Suomea ja aiottiin murskata Suomen sotavoimat. Suomalaiset ovat ampuneet alas kolme lentokonetta, ja neljä tankkia on tuhottu.

Nuori Vaara seurasi talvisotaa kotirintamalta, vaikka halu puolustamaan Suomea oli jo tuolloin suuri. Päiväkirjamerkinnöistä huokuu nuorukaisen into rintamalle. Kun pääsisin minäkin sitä valtakuntaa ase kädessä luomaan. Suomi suureksi, Viena vapaaksi! Talvisota taputeltiin 105 päivässä. Sodan tappiot olivat molemmille osapuolille hirvittävät.

Into laantui nopeasti



Kesäkuussa juuri ennen jatkosodan alkua Vaarasta tuli kiväärimies. Innostus sotaväessä olemisesta oli kuitenkin laimentunut. Vaara alkoi kuitenkin muiden kanssa valmistautua sodan syttymiseen. Pataljoonalla on lomakielto, ja muutenkin on kaikki järjestetty kuin lähtöä varten. Ehkäpä se kumminkin siitä selviää aivan rauhallisesti. Sotatoimet Suomessa alkoivat 25. kesäkuuta 1941, kun Neuvostoliiton puna-armeijan ilmavoimat pommitti Helsinkiä, Turkua ja useita muita paikkakuntia. Sota julistettiin ilmahyökkäyksiä seuranneena päivänä, 26. kesäkuuta.

Puolitoista kuukautta sodan alkamisesta. Vaara pääsi huilaamaan varmistusasemaan Laatokan rannalle. Päiväkirjamerkinnoistä selviää sodan toinen seesteisempi puoli. Laatokan vesi on lämmintä, kalaa riittää lautaselle asti ja lepo tulee sotamiehille tarpeeseen. Se oli sellaista touhua, että iltaisin kahlasimme miehissä veteen ja veimme nuotan niin pitkälle kuin jalat ylettyivät pohjaan. Sitten vedimme nuotan rannalle. Saimme jonkinlaista saalista, ei erikoisen paljon kuitenkaan.

"Huomenna tapellaan"

On alkukevät vuonna 1942. Miehet lähtivät Karhumäestä ja jäivät pois Syvärin asemalla. Marssin päätteeksi majottauduttiin. Vaara kuvailee, kuinka Rintaman tykkien jyske kaikui korvissa.

"Milloin tämä loppuu?"

Loppu häämöttää

Kuulin aamulla radiosta, että aselepo on solmittu ja ammunta lopetetaan syyskuun 4. päivä kello 8.00 aamulla. Kävin sanomassa tämän suuressa kämpässä pojille, ja he tervehtivät sitä ”hyvä” ja ”hurraa” -huudoilla.



Finaali oli lähellä. Moskovan radio ilmoitti, että välirauha on allekirjoitettu. Ehdot eivät kuitenkaan olleet selvillä.