Helena Petäistön kolumni: Vetääkö ruotuun palannut Italia pitkän korren Brysselissä?

Torstaina virkaan astuneen Italian uuden hallituksen molemmat osapuolet, sekä viiden tähden puolue että keskustavasemmistolainen demokraattinen puolue PD, kannattivat Ursula van den Leyenin valintaa EU-komission puheenjohtajaksi. Jos uutistoimisto Reuterin PD-lähteistä saamat tiedot pitävät kutinsa, palkkio on tulossa, ja uuden komission talouskomissaarin salkun voisi saada puolueen nykyinen johtaja ja maan entinen pääministeri Paolo Gentiloni, jonka Italia on nyt lähettämässä Brysseliin.

Suurin osa 21:stä ministeristä on uusia; nähtäväksi jää, onko se tässä tapauksessa hyvä vai huono asia. Kaikki ministerit tuntuvat kuitenkin olevan hyvin tietoisia siitä, ettei hallituksen koossa pysyminen ole helppoa, kun yhteen on pantu kaksi keskenään kovastikin taistellutta puoluetta. Salvini on jo ehättänyt ennustamaan yritykselle lyhyttä tietä, ja on masinoinut suurmielenosoituksen hallitusta vastaan lokakuussa.