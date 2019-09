Tapio Nurmisen kommentti: Suomen salkkupettymyksen saldo: Euroalueen budjetti- ja velkalinja muuttuu italialaiseksi hyytelöksi

Italian uudelle hallitukselle entisen pääministerin Paolo Gentilonin nimittäminen talouskomissaariksi on iso voitto. Joissain spekulaatiossa Urpilaista soviteltiin tälle paikalle. Se jäi haaveeksi.

Kansainvälisistä kumppanuuksista vastaavan komissaarin salkku on kevyempi kuin talouskomissaarin. Siitä on turha kiistellä.

Ihan yhtä turha on kuitenkin väittää, että Urpilaisen tehtäväksi jää istua kehitysmaaystävien kanssa leirinuotiolla ja kehittää kansojen välistä yhteisymmärrrystä.

Salkkuun kuuluva budjetti on suuri ja siihen liittyy myös junailua pakolaisten lähtömaiden kanssa. Tämä osa voi jo lähiaikoina muuttua hyvinkin merkittäväksi.

Arvovalta tai painoarvo komissiossa on pitkälti kiinni siitä, miten komissaari raivaa itselleen tilaa ja miten hän verkostoituu. Tässä lajissa Urpilaista tuskin kannattaa aliarvioida

Viinakaapin avaimet pahimmalle juopolle



Suoraan ei tietenkään voi vetää sitä johtopäätöstä, että komissio antaa jatkossa ylivelkaantuneen Italian tehdä mitä haluaa, koska italialainen Gentiloni on talouskomissaari.

Italian hallitus on jo ilmoittanut tavoittelevansa muutoksia euromaiden vakaus- ja kasvusopimukseen. Todennäköisesti sellaisia, jotka sallivat hövelimmän rahankäytön.

Voi olla, että komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen teki viisaan siirroon antaessaan avainsalkun suurena EU:n ystävänä tunnetulle italialaiselle. Jatkossa Italian pääministeri Giuseppe Conte on helpompi taivuttaa ruotuun, kun isoja päätöksiä tehdään.

Moni ekonomisti kiittää



Moni ekonomisti on myös varmasti sitä mieltä, että tien tasoittaminen vähemmän ortodoksiselle budjetti- ja velkapolitiikalle on hyvä uutinen koko Euroopan taloudelle.

Urpilainen on hyvässä huudossa Berliinissä



Schäublen itsepintainen budjettitasapainon tavoittelu ja velkakammo on Berliinissä yhä kovaa valuuttaa.

Suomi on Hansa-liiton horjuja



Suomi on Hansa-liiton horjuja. Rinteen hallitus on antanut varovaisia signaaleja siitä, että se on muita Hansa-maita valmiimpi joustoihin, kun kasvu- ja vakaussopimuksen kirjainta luetaan.