Helena Petäistön kolumni: Tuleeko "Euroopan vaarallisimmasta naisesta" Italian pääministeri? Giorgia Meloni saattaa kyetä siihen, missä Marine Le Pen epäonnistui

Oikeastaan vain yksi kysymys on enää epäselvä: Kuinka selvään voittoon oikeistokoalitio lopulta yltää? Ja ennen kaikkea Giorgia Melonin puolue, Fratelli d’Italia eli Italian veljet, jonka juuret ovat fasismissa, joka sivumennen sanottuna sai alkunsa juuri Italiasta. Mielipidemittausten mukaan Melonin puolueella on peräti 25 prosentin kannatus, ja oikeistokoalitio voi yltää aina 50 prosentin kannatukseen.

Korttitalo huojuu

Tarkkaa sihtiä suunnataan tänä iltana myös Legan vaalitulokseen, sillä jos sen kannatus jää alle kymmenen prosentin ja varsinkin jos joku muu ohittaa sen pohjoisessa, tuloksena on shokki koko puolueelle, jonka johtaja Matteo Salvini on tunnetusti Putinin käsikassara Italiassa. Giorgia Meloni esiintyy sentään transatlantisten suhteiden vaalijana eikä halua suututtaa Yhdysvaltoja.

Miten suhteet EU:n suuntaan?

Aivan viime päivinä entistä enemmän voittoonsa varautuva Giorgia Meloni on nimittäin ojentanut rauhan piippua niin liike-elämän, kansainvälisten kumppanien kuin EU:nkin suuntaan. Hän on lieventänyt EU-komissioon kohdistamaansa arvostelua ja on huomattavasti maltillisempi kuin Matteo Salvini. Myös Venäjä-linjauksissaan hän on melkeinpä lähempänä Draghin hallituksen linjaa kuin monet Draghin omista kannattajista, ja ennen kaikkea hän jatkaa transatlantisten suhteiden tärkeyden korostamista.

Tosiasiassa Melonin puhe EU:n suuntaan vaihtelee rauhoittelevasta uhkaavaan. Hän on sanonut selvästi haluavansa neuvotella uudelleen EU:n elvytyspaketin ehdot Italialle, joka neuvotteli Draghin johdolla itselleen jättipotin; 69 miljardin euron apupaketin ja 122 miljardin edullisen lainan. Neuvotteluvaraa tuskin kuitenkaan on, sillä EU on vaatimalla vaatinut jo vuosikaudet Italian oikeuslaitoksen uudistamista, ja nyt kun Draghi sai sen viimeinkin, jos ei ihan putkeen niin ainakin hyvään alkuun, on vaikea nähdä, että siitä nyt luovuttaisiin. Toistaiseksi Italia on saanut paketista 36 miljardin euron arvosta apua ja kymmenen miljardin euron suuruisen lainan; 140 miljardia on odottamassa. Vaarallisen velkaantuneella Italialla ei ole myöskään varaa riidellä EU:n vakaussopimuksen uusista ehdoista. Sillä se vain vaarantaisi tämänhetkisen edullisen korkotasonsa.