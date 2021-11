Helena Petäistön kolumni: Vasemmiston varma haaksirikko Ranskan presidentinvaaleissa

Populisti Mélenchon on mielestään itseoikeutettu yhteisehdokas siksi, että hänen kannatuksensa on suurin, Hidalgo taas siksi, että hän on historiallisesta mahtipuolueesta valittu ehdokas. Jadot taas siksi, että hän on eniten ajan hermolla ja edustaa tämän päivän vahvaa, vihreää politiikkaa. Yksikään ei anna periksi.