Helena Petäistön kolumni: Macronin vaarallisin vastustaja vaikeuksissa

Nyt, kun Ranskan presidentinvaaleihin on vain 50 päivää, näyttää siltä, että Emmanuel Macronin voittoa on enää vaikea estää. Macronin eniten pelkäämä maltillisen oikeiston ehdokas Valérie Pécresse on kompastellut niin pahasti, että tuskin hänestäkään on enää vastusta. Nyt odotetaan vain Macronin ilmoittautumista kilpaan mukaan mahdollisesti ensi lauantaina, kirjoittaa MTV Uutisten kolumnisti ja monivuotinen kirjeenvaihtaja Helena Petäistö kolumnissaan.