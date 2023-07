Helena Petäistö: Ranska yllätti epäröivät Saksan ja Yhdysvallat ja teki Ukrainan suhteen täyskäännöksen, joka voi olla ratkaiseva Euroopan menestykselle

Nyt arvostettu brittiviikkolehti The Economist käyttää Ranskan kannasta Vilnassa termiä ”le Zeitenwende”, Ranskan historiallinen suunnanmuutos, ”le tournant historique”. The Economist arvelee, että presidentti Emmanuel Macronin uudella geopoliittisella linjauksella voi olla muutosvaikutuksia Euroopalle. Samaa suunnanmuutosta osoittaa myös Macronin uusi vaatimus laajentaa EU:ta niin nopeasti kuin mahdollista, kun Ranska on perinteisesti ollut aina jarrumiehenä unionin laajentamisessa itään ja pohjoiseen.