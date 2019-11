Helena Petäistön kolumni: 70-vuotias aivokuollut Nato kylmän sodan jälkimainingeissa

Brittiläistä The Economistia pidetään jopa kanaalin toisella puolella Ranskassa koko maailman parhaimpana asia-aikakauslehtenä – ja niin on ollut jo kauan ennen kuin valtaan nousi Macron, joka on ollut The Economistin suosittu kansikuvapoika aivan valtansa ensiaskeleista lähtien.