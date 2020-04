Helena Petäistön kolumni: Suomessa kiistellään vielä hengityssuojien tarpeellisuudesta, mutta Euroopassa niistä käydään jo sotaa

Syrjäisessä Suomessa epidemia etenee viiveellä muuhun Eurooppaan verrattuna, jonka suurissa matkailumaissa muun muassa kiinalaisturistien massat aiheuttivat pandemian salamannopeasti. Suomella olisi ollut sitä katsellessa hyvää aikaa pistää rajat, kentät ja satamat kontrolliin, mutta se epäonnistui byrokratian koukeroissa.

Nyt, kun meillä vielä kiistellään hengityssuojien tarpeellisuudesta, muu maailma taistelee niistä niin kiivaasti, etteivät mitkään kansainvälisen kaupan säännöt enää päde.

Ranskassa puhutaankin hengityssuojasodasta, la guerre des masques. Maa on tilannut Kiinasta 600 miljoonaa kappaletta hengityssuojia, mutta se on saanut vasta vaivaiset 15,5 miljoonaa. Alkuviikosta terveysministerin oli pakko todeta, ettei hän voi vahvistaa lisäsuojien saantia Kiinasta ennen kuin ne ovat oikeasti laskeutuneet Ranskan maaperälle.

Trump osti hengityssuojat Ranskan nenän edestä

Nyt, kun presidentti Donald Trump on herännyt koronahorroksestaan, Yhdysvallat katsoo tarvitsevansa seitsemän miljardia hengityssuojaa. Kiina itse pelkää olevansa uuden epidemian partaalla, joten se on rakentamassa itselleen 20 miljardin hengityssuojan varastoa. Ei siis ihme, että pikkutilaukset, jollainen yksi miljardikin on, jäävät jalkoihin.

Sen sai Ranska kokea kuluneella viikolla. Se oli ostosopimuksen mukaisesti lähettänyt rahtikoneen hakemaan hengityssuojatoimitusta Kiinasta, mutta sopimuksella ei ollut enää mitään arvoa. Yhdysvallat tuli ja tarjosi kontista kolminkertaisen hinnan. Niinpä kentällä jo Ranskan konetta odottamassa olleet hengityssuojat lähtivät Pariisin sijasta Washingtoniin.

Kiinalle onkin pandemian mukana tarjoutunut oivallinen tilaisuus uudenlaiseen, pandakarhuja paljon tehokkaampaan ”hyvän tahdon diplomatiaan”. Koko ällistynyt Eurooppa on saanut todistaa Kiinan touhukkuutta viime viikkoina enemmän tai vähemmän huolestuneena miettien, mitä mahtimaalla oikein on mielessä.

Kiina toimittanut Eurooppaan suuren määrän sairaalatarvikkeita ja opastanut epidemian hoidossa

Perjantaina 13. päivänä maaliskuuta se alkoi: saman päivän aikana Kiina toimitti Italiaan suuret määrät sairaalatarvikkeita ja joukon epidemia-asiantuntijoita sekä järjesti 17 itäisen Euroopan maan kanssa videokonferenssin, jossa se opasti näitä, miten toimia epidemiaa vastaan, ja lupasi samalla niillekin kaivattua sairaalamateriaalia. Kuinka ajattelevaista!

Euroopan unioni esitteli samoihin aikoihin 37 miljoonan euron paketin pehmentämään kriisin talousvaikutuksia, mutta se jäi Kiinan jalkoihin. EU-maat eivät kyenneet Kiinan tavoin toimittamaan hengityskoneita eikä muutakaan sairaalamateriaalia Italialle. Saksa ja Ranska kielsivät sairaalamateriaalin toimitukset muihin EU-maihin.

Tosin Saksa on lopulta toimittanut varsin suuret määrät sairaalatarvikkeita Italialle ja Ranskakin jonkin verran. Vasta kuluneen viikon huippukokouksessa EU-maiden välisten toimitusten rajoittaminen kiellettiin.

EU-komissio ilmoitti alkuviikosta, että sen aloite suojavarustusten yhteishankinnasta toteuttaa ensimmäiset toimitukset kahden viikon sisällä.

EU:n hidastellessa Kiina on ollut aktiivinen senkin edestä. EU-komissio on todennut kuivasti, että kyseessä on Kiinan vastapalvelu tonneittain sille Euroopasta lähteneestä hätäavusta silloin, kun Kiina itse oli pahimmassa pulassa.

Mutta sanomattakin on selvää, että Kiinan ilmaiseksi lähettämät 500 000 hengityssuojaa ja muut suojavarusteet on otettu kiitollisena vastaan Italiassa, joka tuntee muun Euroopan jättäneen sen omilleen jälleen kerran niin kuin pakolaiskriisin aikanakin. Italia on myös tilannut 100 000 hengityssuojaa, jotka Kiina on luvannut toimittaa sille lähiviikkoina.

Myös hätää kärsivässä Espanjassa Kiina on kerännyt paljon sympatiapisteitä. Kuningas Felipe on henkilökohtaisesti kiittänyt kiinalaisen Alibaban pääjohtajaa tämän 500 000 hengityssuojan lahjoituksesta. Lisäksi Espanja on vastikään tilannut Kiinalta 640 000 virustestin paketin, joka sille on luvattu nopeasti.

Kiina teki Kreikkaan jopa suuria infrastruktuuri-invesointeja

Kreikka puolestaan sai Kiinasta viikko sitten yli 500 000 hengityssuojan toimituksen, ja sen ohella maahan on tullut kymmenen tonnia sairaalamateriaalia lahjoituksena. Kreikan hallitus on ilmaissut syvän kiitollisuutensa ylistäen Kiinan tukea ja ystävyyttä. Käytännössä avustustoimituksessa pääroolia on vetänyt Kiinan valtion sähköyhtiö, jolla on merkittävä osakkuus Kreikan sähköyhtiön omistuksesta.

Tunnetusti EU katsoo kaikkea muuta kuin hyvällä silmällä Kiinan Kreikkaan tekemiä suuria infrastruktuuri-investointeja, tunnetuin niistä Pireuksen sataman osto eurokriisin aikoihin. Vaikka Kreikassa kansalaiset eivät ole huolissaan Kiinan tunkeutumisesta strategisille aloille, media sentään muistuttaa Kiinan syyllisyydestä koronaepidemiaan ja pitää lahjoituksia vain korvauksina siitä.

Ranska uskoi aluksi, että sillä oli riittävä varasto eli miljardi kappaletta hengityssuojia, mutta pian nousi valtava skandaali, kun ilmeni, ettei varastoa ollutkaan uusittu vuosien varrella ja samalla Ranskan suurin hengityssuojatehdas oli ajettu alas.

Asiasta odottaa suuri likapyykki epidemian jälkeen. Ranska on siis joutunut tilaamaan Kiinasta 600 miljoonaa hengityssuojaa, mutta niiden saanti on nyt siis herran hallussa, kun Yhdysvallat on samoilla apajilla. Ranska itse lähetti 17 tonnia sairaalamateriaalia Wuhaniin joulukuussa. Muotimaassa monet firmat, tunnetuimpana Chanel, on alkanut valmistaa hengityssuojia, neljän varsinaisen hengityssuojatehtaan lisäksi.

Britanniassa hallitus on kovan paineen alla, kun hengityssuojat eivät riitä, mutta sillä ei ole meneillään neuvotteluja hankinnoista Kiinan kanssa. Sen sijaan Irlanti on neuvotellut hankinnoista ja uskoo Kiinan toimittavan sille 100 000 hengityssuojaa joka viikko lähiviikkoina.

Itä-Euroopan maat ovat kaikkein luonnollisin maskidiplomatian kohde

Kiina on jalosti vakuuttanut Puolalle seisovansa sen rinnalla tässä kriisissä. Puolan ulkoministeriön mukaan maahan on tulossa lahjoituksena 20 000 hengityssuojaa, muita suojavarusteita samoin kuin 10 000 testipakkausta.

– Kiina aikoo jatkaa tiedon ja kokemusten vaihtoa Puolan kanssa, sen Varsovan suurlähetystö vakuuttaa.

Puolan ulkoministeri Jacek Czaputowics on ilmaissut kiitollisuutensa ja tarpeensa yhteistyön jatkumiseen Kiinan kanssa.

Tsekissä Kiinan maskidiplomatia on ollut varsinainen menestystarina. Ensimmäistä hengityssuojia tuovaa kiinalaiskonetta vastassa Prahan lentokentällä oli itse pääministeri Andrei Babis, ja presidentti Milos Zeman kiitti Kiinaa kansalaisille osoittamassaan puheessaan. Maiden välille on perustettu ”ilmasilta” säännöllisiä sairaalatarviketoimituksia varten.

Kansalaiset ovat siinä hyvässä uskossa, että ainoastaan Kiina on auttanut Tsekiä, mutta EU ei.

Sen sijaan naapurissa Slovakiassa, joka on ostanut Kiinasta miljoona hengityssuojaa ja pienen erän testipakkauksia, Kiina on kokenut täysflopin. Maahan toimitetut kiinalaiset testipakkaukset osoittautuivat epäluotettaviksi, eikä kansa ole sen jälkeen nähnyt Kiinaa minkäänlaisena auttajana.

Jostain syystä Unkari joutui ponnistelemaan pisimpään saadakseen vihreää valoa tilaukselleen, joka käsitti 82’000 hengityssuojaa sekä muuta suojavarustusta. Tilaus on viimein toimitettu Budapestiin.

Bulgarian pääministeri Boyko Borissov puolestaan kävi Kiinan pääministerin kanssa hyödyllisen puhelun. Maalle irtosi 14 000 hengityssuojaa sekä muita suoja- ja sairaalavarusteita lahjoituksena.

– Kiina on jälleen kerran osoittanut korkean tason ystävällisyyttä ja diplomaattisuutta Bulgariaa kohtaan, maalaili Borissov. Mutta maa on kuitenkin päättänyt valmistaa hengityssuojansa itse, sillä maassa on laaja tekstiiliteollisuus. Se on jo aloittanut oman valmistuksen.

Romania puolestaan on saanut Kiinalta lahjoituksena erän hengityssuojia ja muuta suojavarustusta pääkaupungin sairaaloihin. Bukarestin pormestarin sydämelliset kiitokset voi nähdä hänen Facebook-sivuillaan.

Suomen poliitikkoja askarruttaa Kiinan avun hinta

Kiina on tarjonnut hengityssuojia myös pohjoisemmaksi Baltiaan, ainakin Viroon. Iltalehden mukaan Viron hallitus on ottanut yhteyttä Suomen hallitukseen mielessä mahdolliset yhteisostot. Tiettävästi Suomen poliitikkoja ja virkamiehiä on kuitenkin askarruttanut Kiinan avun hinta mahdollisina vastapalveluina.

Kappas, Suomi on viimeinkin alkanut epäillä Kiinaa ja sen motiiveja. Hämmästyttävän pitkäähän meillä annettiin kiinalaisten ostaa yrityksiä epäilemättä motiiveja tai seurauksia.

Kiinan maskidiplomatian onnistumiset osoittavat selvästi myös sen, kuinka ratkaisevana suojautumiskeinona hengityssuojia pidetään kaikkialla aivan lähinaapuriamme myöten.

Kiistely maskien arkikäytöstä pitäisi lopettaa, kansalaisilla kellot ovat jo soineet

Saksa on Italian ohella toimittanut myös Ruotsiin 600 000 hengityssuojaa. Viimeistään sen pitäisi soittaa kelloja meilläkin ja lopettaa kiistely maskien arkikäytöstä.

Kansalaisilla kellot ovat jo soineet, sillä kaupoissa hengityssuojaimet menevät kuin kuumille kiville Suomessakin. Epidemian pahin vaihehan on vielä edessäpäin, ja osa viruksen kantajista on täysin oireettomia. Silloin suojaa tarvitsevat ehdottomasti muutkin kuin vain virusoireiset.

Mutta ehdottomasti järkyttävintä on, että hengityssuojaimista on pulaa terveydenhuoltohenkilökunnan keskuudessa. Niin ei missään tapauksessa saisi olla. Äitini luona on käynyt sairaanhoitaja maaliskuussa kaksi kertaa ottamassa verikoetta, molemmilla kerroilla ilman mitään suojavarusteita. Hoitaja itse on ollut siitä äärimmäisen huolestunut – ja niin mekin.

Itävalta on ensimmäisenä määrännyt hengityssuojat pakollisiksi myös kaupassa kävijöille.

Ihme olisi, ellei meillä leväperäisyys lakkaisi, kun epidemian piikkiin asti päästään, mutta siihen on varauduttava nyt. Mitä ihmettä oikein odotetaan hengityssuojien kotimaisen tuotannon käynnistämiseksi? Suomessa on hengityssuojiin tarvittavaa raaka-ainetta ja osaamista. On vain tosi kiire lopettaa jahkailu.