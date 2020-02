Helena Petäistön kolumni: Brexit jätti kinastelevan pariskunnan ihan kahdestaan – mitä nyt, Saksa ja Ranska?

Vaikka Saksa ja Ranska ovat EU:n välttämätön moottori ja aisapari, joka on pakosta tottunut hakemaan keskinäistä kompromissia EU:n eteenpäin viemiseksi, toi Britannian lähtö tälle pariskunnalle tyhjän pesän syndrooman. Vaikka iso lauma pienokaisia jäi kotipesään, jätti suurimman lähtö paitsi oudon tyhjyyden myös yhtä oudon tunteen siitä, että nyt on pariskunta ihan kahdestaan. Nyt täytyisi opetella myös elämään kahdestaan.

Macron herätteli Puolaa mukaan

– Meillä kolmella on suuri vastuu Euroopan tulevaisuudesta, julisti Macron.

– Toivon, että tämä käynti on käännekohta roolissa, minkä me kolme voimme ottaa Euroopassa. Yhdessä voimme tehdä Euroopasta entistä vahvemman, sillä todellakin brexitin jälkeen se on aiempaa hauraampi ja epäröivämpi.