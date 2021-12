Helena Petäistön kolumni: Kinkku, kalkkuna, osterit ja omikron

Ainoat kaikkia yhdistävät tekijät tuntuvat olevan pelko sairaalapaikkojen riittävyydestä sekä se, miten koronaviruksen räjähdysmäisesti leviävä omikron-versio uhkaa nyt halvaannuttaa osan maista kokonaan. Jopa rokotuspakon mahdollisuutta on alettu vakavissaan miettiä.

"Tämä ei ole vieläkään mikään normaali joulu", totesi jopa Portugalin pääministeri Antonio Costa, kun hän lisäsi rajoituksia joulun alla, vaikka portugalilaiset ovat nyt maaosan parhaiten rokotettu kansa. 85 prosenttia yli 65-vuotiaista portugalilaisista on saanut kolmannen piikin. Vuosi sitten tähän aikaan maa oli hätää kärsimässä; sairaalat täpötäynnä, ja tehohoitopaikoista alkoi olla pulaa. Siperia on siis opettanut, eikä enää lepsuilla. Omikron on tehnyt tilanteesta pirullisen.

Nyt maskipakko on palautettu Portugalissa niin ulko- kuin sisätiloihin, baarit ja diskoteekit pysyvät suljettuina koko vuodenlopun juhla-ajan, ja etätyö on pakollista tammikuun 10. päivään asti, jolloin lapset palaavat joululomalta kouluun tällä kertaa viikkoa tavallista myöhemmin.

Katalonian diskoteekit hiljentyivät

Myös Espanjassa pidettiin tilannetta jo niin hyvänä, että maan ajateltiin säästyvän uudelta virusaallolta kunnes omikron sekoitti pakan sielläkin. Maassa on kolmannen rokotteen saaneita 85 prosenttia yli 70-vuotiaista. Mutta kaksi päivää ennen jouluaattoa omikron rynnisti niin, että yli 60 000 espanjalaista sai tartunnan vuorokaudessa. Espanjan sairaaloissa on joulua viettänyt 75 000 henkeä, heistä 1 500 tehohoidossa.

Espanja keskittyy nyt rokotuksiin; toisaalta antamaan kolmatta piikkiä ja toisaalta rokottamaan 5-11 -vuotiaita lapsia. Bailaamisestaan tunnetussa Kataloniassa on diskoteekit suljettu, ja asiakasmääriä rajoitetaan ravintoloissa, baareissa, kaupoissa ja teattereissa. Jopa ulkonaliikkumiskielto on pantu taas voimaan kello yhdestä yöllä aamukuuteen asti.

Kreikassa vuodenvaihteen suuret juhlat on peruttu ja maskipakko palautettu myös ulkona. Uuden vuoden alla kotitestejä saa ilmaiseksi. Ravintiloihin ja yökerhoihin vaaditaan koronatesti, vaikka rokotukset olisikin otettu. Myös ulkomaisilta turisteilta vaaditaan testi vielä pari päivää maahantulon jälkeen rokotuksista huolimatta. Kreikkalaisista vain 64 prosenttia on saanut kaksi rokotetta, ja sairaalat alkavat täyttyä uhkaavasti. Siitä huolimatta hallitus ei aio ottaa koronasulkua käyttöön.

Italiassa alle kymmenen prosenttia aikuisväestöstä on rokottamattomia, ja seuraavat toimenpiteet kohdistuvat heihin. Pääministeri Mario Draghi on ilmoittanut, että mahdollisuus rokotuspakkoon työelämässä otetaan heti harkintaan, jos tilanne pahenee. Maskipakko ulkotiloissa on taas otettu käyttöön, ja koronatesti vaaditaan jälleen ulkorajoilla. Vuodenvaihteen suuria juhlia on peruttu eri puolilla maata, tai niitä rajoitetaan esimerkiksi tanssikiellolla.

"Nyt ei ole aika juhlia eikä pitää hauskaa yhdessä"

Saksassa rokotuskattavuus on yhä yllättävän kehno, sillä vain 70 prosenttia väestöstä on ottanut kaksi rokotetta. Tammikuussa maan parlamentti, Bundestag, käsitteleekin rokotepakon mahdollisuutta. Terveysministeri väläytti joulun alla jo mahdollista neljännen piikin tarvetta.

"Nyt ei ole aika juhlia eikä pitää hauskaa yhdessä", julisti liittokansleri Olaf Scholtz, vaikka Saksassa tartunnat ovat olleet laskussa jo runsaan kahden viikon ajan. Joulun alla tartuntoja oli enää vain 34 000 vuorokaudessa. Silti uudenvuoden juhlintaa rajoitetaan rajusti: Rokotetut saavat juhlia korkeintaan kymmenen hengen porukoissa, ja rokottamattomia odottaa käytännössä bilekielto, sillä heidän juhlaseurueensa rajoittuu kahteen henkeen. Urheilukilpailut järjestetään ilman yleisöä. Eikä hallitus sulje myöskään pois uutta koronasulkua, jos tilanne niin vaatii.

Hollanti sen sijaan on käytännössä lähes koronasulussa: Kaikki muut kuin välttämättömät kaupat kuten apteekit ja ruokakaupat on suljettu, samoin ravintolat ja kahvilat. Myöskään kulttuuririentoihin ei nyt Hollannissa ole asiaa. Koulut on luonnollisesti suljettu ainakin joululoman ajaksi.

Vaikka Hollannissa sairaaloiden kuormitus on hienoisessa laskussa, tilanne on yhä hyvin kriittinen tehohoidossa, sillä vuodepaikkoja ei ole tarpeeksi. Maassa esiintyy hämmästyttävän suurta rokotevastaisuutta. Rokotepakkoakin on väläytetty, mutta toistaiseksi hallitus on epäröinyt siirtyä terveyspassia järeämpiin keinoihin.

Naapurimaassa Belgiassa kansalaiset ovat välttyneet koronasululta. Mutta Tapaninpäivästä lähtien elokuva-, teatteri- ja kongressisalit pysyvät toistaiseksi kokonaan kiinni, kun taas ravintolat ja kahvilat saavat olla auki kello 23:een asti. Kaupoissa Belgiassa saa olla yhtä aikaa vain kaksi asiakasta.

Maan terveysasiantuntijat ovat vaatineet rajoituksia myös yksityiseen juhlintaan, mutta hallitus haluaa uskoa kansalaisten järjenkäyttöön ja kehottaa ottamaan kolmannen rokotteen. Kuitenkin kaikki poliittiset puolueet toivovat nyt erimielisyydestään huolimatta parlamenttikeskustelua rokotepakosta.

Britannia vetää omaa linjaansa

Kanaalin toisella puolen Boris Johnsonin Britanniassa ollaan jälleen kerran kuin toisella planeetalla.

Ensin saivat britit pelätä sitä, saavatko he kaikki edes kalkkunaa joulupöytäänsä brexitin runnomassa maassa. Mahtoiko se olla syynä siihen, ettei pääministeri halunnut ärsyttää kansalaisia yhtään enempää, sillä tartuntalukujen ennennäkemättömästä noususta huolimatta Boris Johnson kieltäytyi määräämästä lisärajoituksia ennen joulua.

Kaksi päivää ennen joulua maassa saavutettiin nimittäin hurja uusi ennätys; peräti 106 122 tartuntaa vuorokaudessa! Saman päivän iltana julkistettiin Lontoossa kuin tilauksesta tutkimustulos, jonka mukaan riski joutua sairaalaan omikronin takia on melkein puolta pienempi kuin mitä se oli delta-variantin kohdalla. Silti sairaalahoidon tarve on ollut Britanniassa uhkaavan korkealla tasolla.

Eilen joulupäivänä ylittyi myös Ranskassa pelätty 100 000 tartunnan raja; kaiken kaikkiaan 104 611 tartuntaa yhden ainoan vuorokauden aikana! Vuorokauden tartuntaluku oli 50 000 vielä joulukuun alkupäivinä, eli se kaksinkertaistui parissa viikossa. Kevään presidentinvaaleihin valmistautuvassa maassa ei asiaan voi suhtautua yhtä näennäisen huolettomasti kuin Kanaalin toisella puolella.

Jo ranskalaisten herkkusuiden joulunvietto rajoitettiin kuuteen henkeen. Maan poliitikoilla on karu arki edessä jo ennen kuin he ovat kunnolla selvinneet joulupöydän hanhenmaksastaan, ostereistaan ja hummereistaan. Ranskan virologit ovat nimittäin julkisesti varoittaneet, että tätä vauhtia saavutetaan 200 000 tartunnan määrä vuorokaudessa jo tammikuun puolivälissä!

Vaarana yhteiskunnan halvaantuminen

Mitä tästä tartuntojen räjähdysmäisestä kasvusta seuraa? Vaarana on yhteiskunnan kertakaikkinen halvaantuminen, jos avainaloilla kuten poliisissa, hoitoalalla, julkisessa liikenteessä, kouluissa ja elintarvikealalla alkaa tulla moninkertainen määrä tartuntoja ja liikaa ihmisiä joutuu jäämään yhtä aikaa pois töistä. Terveysministeri Olivier Véran on jo ehättänyt vannomaan, että hallitus tekee kaikkensa, että yhteiskunnan rattaat pyörivät.

Mutta miten? Nyrkkisääntö on, että jokainen tartunnan saanut altistaa noin kymmenen henkeä. Yli 100 000 tartuntaa merkitsee siis yli miljoonaa altistunutta. Jos jokainen heistä joutuu karanteeniin ja pois työelämästä, on maa nopeasti polvillaan. Jo nyt on Ranskassa jouduttu väliaikaisesti lopettamaan joitakin maakuntajunayhteyksiä, kun liikaa rautatiehenkilökuntaa on sairaana tai karanteenissa. Rakennusala on tiettävästi ollut kiikun kaakun jo pitkään. Entä, jos sairaaloita joudutaan sulkemaan?

Huomenna maanantaina johtaa presidentti Emmanuel Macron etänä maan "nyrkin" kokousta. Omikronin hillittömän leviämisen takia Ranskaan odotetaan uusia rajoituksia. Mutta myös karanteenisäännöille on aivan pakko tehdä jotain ja nopeasti.

Joulun alla yli miljoona ranskalaista kävi koronatestissä ennen kuin he uskalsivat lähteä sukuloimaan. Ennen joulua kiellettiin alkoholin käyttö julkisilla paikoilla ja pystybaareissa kello 20 lähtien aamukuuteen asti. Joillakin Ranskan alueilla on käytössä maskipakko kaikille yli 11-vuotiaille niin sisä- kuin ulkotiloissa, jos väkeä on enemmän kuin kymmenen henkeä.