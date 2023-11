Helena Petäistön kolumni: Milloin Nokialandia herää somejättien hyväksikäyttöön?

Tavallisesti haitallisten asioiden säätelyn ja rajoittamisen on totuttu lähtevän Euroopasta muun maailman seuraavan vasta perässä. Tällä kertaa Eurooppa on pysynyt hajanaisena, eikä yhteistä säätelyä EU-maiden kesken ole päästy juuri tekemään, vaikka älypuhelin- ja someriippuvuuden vakavat haitat etenkin lapsille ovat kaikkien tiedossa. Samoin nuorten stressi, koulu-uupumus ja lisääntyvä masennus, ja PISA-tulosten lasku.

Euroopan maista Ranska ei ole muita odottanut, vaan se on mennyt rajoituksissa kaikkein pisimmälle. Peruskouluissa älypuhelimet kiellettiin ihan alusta alkaen, ja vuonna 2018 kielto ulotettiin läpi kouluvuosien. Eikä vain oppitunneilla, vaan myös välitunneilla kännyt pysyvät visusti gallialaisten kaapeissa. Myös ranskalaiskodeissa ollaan tiukkoja lasten kännyjen kanssa: Useimmat lapset saavat oman kännyn vasta 12 vuotta täytettyään, ja sen käyttöä rajoitetaan sekä ajallisesti että siinä, että vasta 15-vuotiaana nuori pääsee someen. Tiukimmin rajoitetaan TikTokiin menoa.

Mutta myös Hollanti on vastikään säätänyt lain, joka kieltää älypuhelimien ja tablettien käytön maan kaikissa peruskouluissa ensi vuoden alusta lähtien perusteena ennen kaikkea se, että ne estävät opetukseen keskittymisen. Joissakin muissa maissa, esimerkiksi Britanniassa, kieltoja toteutetaan koulukohtaisesti. Muutamat EU-maat, muun muassa Irlanti, jossa sijaitsee digijätti Metan Euroopan pääkonttori, ovat nostaneet syytteitä haitallisten alustojen omistajaa vastaan.

Nokialandian yhtenäisongelma

Hälytyskellot soivat Ranskassa

Amerikkalaisvanhempien ja lopulta osavaltioiden voimakas nousu Facebookin ja Instagramin omistavaa Metaa vastaan huomioitiin Ranskassa näkyvästi ja uutisoitiin laajasti maan valtamediassa viime viikolla. Ranskan terveydenhoitolaitoksen tutkimusjohtaja, neurologi Michel Desmurget , soitti hälytyskelloja vetoamalla sekä oman maansa että koko Euroopan johtajiin tarttumaan rivakasti pulmaan, joka on hänestä nyt myös Euroopassa todellinen kansanterveysongelma lapsille ja nuorille.

Lokakuun 24. päivänä nosti 42 Yhdysvaltain osavaltiota syytteen Metaa vastaan: ”Meta on käyttänyt hyväkseen ennennäkemättömällä tavalla vahvaa uutta teknologiaa lasten ja nuorten houkuttelemiseen ja lopulta ansaan puhtaasti voiton tavoittelussa”, täräytti yleisen syyttäjän laatiman syytteen alkuteksti kalifornialaisen oikeuden edessä. Aloite lähti liikkeelle Utahin osavaltiosta, ja löysi nopeasti vastakaikua ympäri liittovaltiota niin demokraattien kuin republikaanienkin hallitsemissa osavaltioissa.

”Meta on peitellyt tavan, jolla sen alustat käyttävät hyväksi ja manipuloivat haavoittuvaisimpia käyttäjiään ja jättänyt huomioimatta ne merkittävät haitat, joita se on aiheuttanut maamme nuorten psyykkiselle ja fyysiselle terveydelle”, toteaa syyte.

Meta on sittemmin vakuuttanut yhteistyöhalujaan lisäämällä keinoja, joilla vanhemmat voivat valvoa lastensa toimintoja, ja joilla lapset saisi pitämään taukoja nykyistä paremmin. Mutta samaan aikaan Meta on tehnyt kaikkensa, ettei nuorten supersuosikki, TikTok, vain pääsisi niskan päälle. Instagram on jopa kopioinut tunnetusti kaikkein koukuttavimpia metodeja TikTokilta.