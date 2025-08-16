Ranska tuomitsee Israelin suunnitelman

AOP Israelin sotilaita sotilasoperaatiossa Jeninin pakolaisleirillä Länsirannalla 24. helmikuuta 2025.
Arkistokuva: Israelin sotilaita Länsirannalla
Julkaistu 25 minuuttia sitten

MTV UUTISET – STT – AFP

Ranska on kehottanut Israelia hylkäämään suunnitelman rakentaa tuhansia uusia asuntoja miehitetylle Länsirannalle.

Ranskan ulkoministeriö kommentoi asiaa tänään ja kutsui hanketta vakavaksi kansainvälisen lain rikkomukseksi.

Ministeriön tiedottaja sanoi, että Ranska tuomitsee äärimmäisen päättäväisesti Israelin päätöksen rakentaa 3 400 asuntoa miehitetylle Länsirannalle.

Aiemmin muun muassa Suomen ulkoministeri, kokoomuksen Elina Valtonen sekä EU:n ulkosuhteiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas kehottivat Israelia pidättäytymään suunnitelmasta.

