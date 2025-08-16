Ranska tuomitsee Israelin suunnitelman

Ranska on kehottanut Israelia hylkäämään suunnitelman rakentaa tuhansia uusia asuntoja miehitetylle Länsirannalle.
Ranskan ulkoministeriö kommentoi asiaa tänään ja kutsui hanketta vakavaksi kansainvälisen lain rikkomukseksi.
Ministeriön tiedottaja sanoi, että Ranska tuomitsee äärimmäisen päättäväisesti Israelin päätöksen rakentaa 3 400 asuntoa miehitetylle Länsirannalle.
Aiemmin muun muassa Suomen ulkoministeri, kokoomuksen Elina Valtonen sekä EU:n ulkosuhteiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas kehottivat Israelia pidättäytymään suunnitelmasta.