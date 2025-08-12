Törkeästä ihmiskaupasta epäilty joogaguru ei joudu oikeuden eteen Suomessa

Miestä epäillään suomalaisuhreihin kohdistuneesta törkeästä ihmiskaupasta. Hänet otettiin kiinni vuosien hakemisen jälkeen Ranskassa loppuvuodesta 2023.

Törkeistä rikoksista epäillyn joogagurun syytteet on peruutettu Suomessa ja tapauksen käsittely on siirretty Ranskaan. Asia selviää Helsingin käräjäoikeuden aiemmin kesällä antamasta ratkaisusta.

Ylen MOT-ohjelma uutisoi keväällä 2013 hyväksikäyttöepäilyistä Romaniasta lähtöisin olevan MISA-joogayhteisön toiminnassa. Ohjelmassa parikymppinen suomalainen nainen kertoi joutuneensa yhteisön romanialaisen perustajan seksuaalisesti hyväksikäyttämäksi Pariisissa.

MOT:n jutun jälkeen keskusrikospoliisi (KRP) kertoi tutkivansa kokonaisuutta, jossa suomalaisia uhreja oli saatu matkustamaan Ranskaan rikosten kohteiksi. Poliisin epäilyn mukaan rikoksissa oli käytetty hyväksi uhrien riippuvaista asemaa.

Vuonna 2017 syyttäjä nosti yhteisön perustajaa vastaan useita syytteitä seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja törkeästä ihmiskaupasta. Syyttäjän mukaan rikokset olivat jatkuneet vuodesta 2006 vuoteen 2013 Suomessa ja Ranskassa. Ihmiskauppasyytteissä oli myös toinen syytetty, nainen.

Helsinkiin vuodelle 2018 suunniteltua oikeudenkäyntiä ei pystytty järjestämään, koska romanialaismiestä ei tavoitettu. Syyttäjän mukaan mies oli vuonna 2017 vapautunut Romaniassa kuuden vuoden vankeusrangaistuksesta ja kadonnut. Suomen viranomaiset antoivat hänestä eurooppalaisen pidätysmääräyksen.

Lisää raskaita rikosepäilyjä Ranskassa

Mies oli kateissa Suomen viranomaisilta vuosia. Marraskuussa 2023 hänet otettiin kiinni Ranskassa, missä häntä epäillään myös muun muassa sieppauksesta ja raiskauksesta. Joogagurun lisäksi operaatiossa pidätettiin kymmeniä muita ihmisiä ja kymmeniä naisia löydettiin asumasta kyseenalaisissa oloissa.

Miestä on sittemmin yritetty saada Suomeen useita kertoja. Syyttäjän mukaan miehen luovuttamista käsiteltiin Ranskassa viime vuonna ainakin neljä kertaa ja jokaisella kerralla mies vastusti sitä.

Viime vuonna loppukesästä syyttäjä sai Ranskalta pyynnön siirtää syyteasia Ranskaan, minkä takia syyttäjä peruutti omat syytteensä. Hyväksikäyttösyytteet ehtivät jo vanhentua, joten kyse oli enää viidestä syytteestä törkeästä ihmiskaupasta.

Nykyisin 73-vuotias mies vastusti syytteiden siirtoa Ranskaan muun muassa siksi, että rangaistusasteikko törkeästä ihmiskaupasta on siellä huomattavasti ankarampi kuin Suomessa. Myös naissyytetty vastusti syytteiden siirtoa. Jutun asianomistajat eli epäiltyjen rikosten uhrit sen sijaan hyväksyivät syyttäjän päätöksen.

Helsingin käräjäoikeus päätti jättää asian sillensä. Ranskassa oikeudenkäynnin on arvioitu toteutuvan ensi vuonna tai vuonna 2027.