Helena Petäistön kolumni: Macronin linjanveto taistelussa ääri-islamia vastaan muuttuikin pelätyksi uskontokuntien taisteluksi

Kohtalon ivaa

Totta kai myös moskeijoita ja synagogia vartioidaan, sillä koko maan hälytystilaa on nostettu. Mutta kaikkia Ranskan 40 000 kirkkoa on mahdoton suojella, ellei sitten armeijaa oteta apuun.

Maailman muslimit kääntyvät Ranskaa vastaan

Useita iskuja

Suomalaisesta voi tuntua oudolta

Mutta ranskalaisilla on takanaan niin pitkä ja katkera taistelu katolisen kirkon raskasta valtaa vastaan, etteivät he voi sietää mitään uskonnollisia auktoriteetteja. Katolinen kirkko on aina ollut Charlie Hebdon hampaissa yhtä ronskisti ja rienaavasti kuin nyt myös muslimit.

Erdogan pelaa vallanhimossaan vaarallista peliä

Yhdysvallat on merten takana ja tiukasti panssaroitu syyskuun 11. päivän iskujen jälkeen. Kiinan muslimien vainot saavat jäädä huomiotta, sillä Kiina on liian suuri vastustaja. Ranska ja Eurooppa ovat lähellä ja kaikista haavoittuvaisimpia.

Miten ihmeessä Ranska on sitten ajautunut tällaiseen tilanteeseen? Ranskahan on perinteisesti ollut Yhdysvaltain kaltainen kansojen sulatusuuni johtuen keskeisestä sijainnistaan, kielestään ja katolisuudestaan.

80-tilanne Ranskassa ryöstäytyi

Ranska sai maksaa kalliin hinnan

Valtava ongelma on myös se menetetty sukupolvi, joka ei epäonnistuneen integraatiopolitiikan takia tunne kuuluvansa mihinkään. He ovat tuomittuja pysymään ”citéssään”, kun ranskalainen yhteiskunta ei hyväksy heitä, eivätkä he tunne vanhempiensa entistä kotimaata millään tavalla omakseen. Ranskassa on huomattavasti harvinaisempaa nähdä arabia hyvin koulutetussa asemassa kuin mustaa Yhdysvalloissa.