Miksi Ranskassa on isketty juuri nyt? Tärkeä päivä muslimimaailmassa – profeetta Muhammadin syntymäpäivä ja käynnissä Charlie Hebdo -iskun oikeudenkäynti

– Ajoitus on sikäli ymmärrettävä, että tänään on profeetta Muhammadin syntymäpäivä, joka on muslimimaailmassa vapaapäivä ja juhlapäivä. Isku osuu myös hetkeen, jolloin Charlie Hebdo -terrori-iskun oikeudenkäynti on alkanut Pariisissa viime kuussa. Tuo isku tehtiin viisi vuotta sitten. Tuomiolla on 12 ihmistä, Lahtinen sanoi MTV Uutisten Livessä.