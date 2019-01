Helena Petäistön kolumni: Euroopalla on edessään vaaran vuosi – ei voi kuin ihmetellä, millaisia tunareita Britannian poliitikot ovat

Hallitsematon brexit, populistien nousu eurovaaleissa, johtajuuden puute Euroopassa eikä ketään vahvaa johtohahmoa näköpiirissäkään – juuri, kun haaskalla on kärkkymässä katala kopla: yksi sirkuspelle, yksi diktaattori ja yksi Kiinan keisari. Ja mikä pahinta, eurooppalaiset arvot ja jopa koko demokratia saattavat olla vaarassa!

Nyt ei totisesti muu auta kuin seurata Elisabetin esimerkkiä ja ottaa ensin rauhoittava teekuppi käteen. Ja sitten on oltava valppaana.

David Cameron osoitti täydellistä poliittisen pelisilmän puutetta järjestäessään kansanäänestyksen. Jo Winston Churchill sen aikoinaan totesi: "Jos brittien täytyy valita mannermaan ja valtameren välillä, he valitsevat valtameren!"

Cameron itse pakeni kuin rotta vuotavasta veneestä, ja koko sotkun sai hoidettavakseen Theresa May, joka ei hänkään Cameronin tavoin itse halunnut Britannian eroa.

Sitten May luuli saavansa läpi mahdottomia: sopimuksen, jolla Britannia saisi pitää entiset edut tavaroiden ja palvelujen vapaassa liikkuvuudessa, mutta kieltää ihmisten vapaan liikkuvuuden.

Kun hän viimein tuli järkiinsä ja sai lopulta solmituksi parhaan mahdollisen erosopimuksen Euroopan Unionin kanssa, ei hän enää saakaan sitä "myydyksi" maansa parlamentille. Ja nyt aika on valunut umpeen.

Edessä on todennäköisesti pääministerin vaihto, mikä ei sinänsä ratkaise mitään. Jos tulossa on kuin onkin uusi kansanäänestys, ei sellainen käytännössä onnistu ennen kuin aikaisintaan vuoden päästä.

Eli edessä on se, minkä sekä EU että Britannia ovat halunneet välttää: sopimukseton tila. EU-komissio on omalta osaltaan tehnyt kaikkensa estääkseen täyskaaoksen maaliskuun lopussa. Loppu on Herran hallussa.