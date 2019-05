Helena Petäistön kolumni: EU-parlamentti ei ole mikään lepokoti

Suomalaismeppi sai raikuvat aplodit

Tässä istunnossa sininen kortti nousi meppien keskuudesta kesken debatin, luvan saatuaan yksi suomalaismepeistä nousi penkistään, katsoi kelloa ja ilmoitti: ”Arvoisat kollegat, aivan näillä hetkillä muutama minuutti sitten Suomen eduskunta on äänestänyt selvin äänin 137 puolesta, 49 vastaan, Portugalin tukipaketin puolesta.”

Vaikuttaminen vaatii taitavaa lobbausta ja aktiivisuutta

Mepillä on siis monenlaista mahdollisuutta vaikuttaa ollessaan oikeaan aikaan oikeassa paikassa.

Mutta pääsy ”rapporteuriksi” vaatii taitavaa lobbausta ja aktiivisuutta ennen kaikkea valiokunnassa, mutta myös puolueryhmässä. On osoitettava pätevyyttä, aktiivisuutta ja kykyä tehdä itsensä tykö eurooppalaisessa ympäristössä. Ja itse raportin laatiminen vaatii vielä suurta ahkeruutta ja asiaan paneutumista.

On siis elintärkeää lähettää europarlamenttiin vain todella taitavia ja motivoituneita edustajia. Kaukana ovat ne ajat, jolloin Brysseliin ja Strasbourgiin lähdettiin jäähdyttelemään niin, että paikkaa alettiin kutsua norsujen hautausmaaksi.

Meppi voi pelastaa meille elintärkeitä asioita

Nyt parlamentilla on päätösvaltaa jäsenmaiden päämiesten ohella lähes kaikissa keskeisissä asioissa paitsi ulko- ja puolustuspolitiikassa.

Jos suomalaismeppi on maamme asioiden kannalta tärkeässä valiokunnassa, hän voi todella pelastaa meille elintärkeitä asioita.

Ilman heidän taitavaa panostaan oikeaan aikaan oikeassa valiokunnassa olisivat maanviljelijämme pulassa ja metsätaloutemme pinteessä, sillä Suomen asema kaikkia muita pohjoisempana, erilaisten olosuhteiden maana on saatava ymmärretyksi aina uudelleen ja uudelleen.

Suomelle on löydettävä jatkuvasti ymmärrystä paitsi arktisessa maataloudessa, puu- ja metsätaloudessa, ylipäätään pohjoisen ilmasto-olosuhteissa maassa, joka on harvaan asuttu, jossa välimatkat ovat pitkät ja jolla on koko Unionin pisin raja Venäjän kanssa.