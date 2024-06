Pääministeri Orpo kieltäisi TikTokin – Purra eri mieltä

Pitäisikö TikTok kieltää? Tämä on kysymys, mitä on laajasti pohdittu viime aikoina.

Kiinalaistaustaisen TikTokin tietoturva on yksi asia, mistä on jo pitkään keskusteltu, mutta nyt myös TikTokin vaikutus lasten ja nuorten terveyteen ja hyvinvointiin on ollut viime aikojen vilkas puheenaihe.