Helena Petäistön kolumni: Karismaa ja kaaosta kanaalin kahden puolen – Euroopan vanhat imperiumit kouristelevat kahden johtajansa käsissä

Samalla, kun Britannian saarella EU-eron toteutuminen vahvistui murskaäänin yli kolmen vuoden kärvistelyn jälkeen, mannermaalla Ranska on jo kymmenennettä päivää täysin pysähdyksissä suuren eläkeuudistuksen kiivaan vastustuksen takia.

Karismalla on merkitystä!

Kun brittikansa on ollut koko ajan vain parin prosentin erolla kahtiajakautunut suhteessa EU-eroon ja sitä paitsi suurimman osan aikaa niin, että eron vastustajat ovat olleet hienoisesti johdossa, yksi ratkaiseva tekijä on ollut Boris Johnsonin karisma.

Totta kai hyvin ratkaisevaa on ollut se, etteivät brexitin vastustajat, työväenpuolue ja liberaalit, ole osanneet taktikoida eivätkä yhdistää voimiaan, kun taas Nigel Faragen Brexit-puolue vetäytyi pois konservatiivien tieltä osassa vaalipiireistä, etteivät brexitin kannattajien äänet hajoaisi.

Mutta kun vastakkain on Johnsonin kaltainen eläväinen ja vahva persoona ja työväenpuolueen kaikkien aikojen tylsin nokkamies Jeremy Corbyn, on Britanniassakin karisma purrut kansalaisiin.

Vaikka brittien enemmistö ei tykkää kummastakaan, on ero miesten lavasäteilyssä niin suuri, että Corbyniin kohdistunut penseys ja jopa vihamielisyys pääsi tässä taistossa vain kasvamaan.

On kuin kohtalon ivaa, että perinteisesti Euroopan Unionia kannattanut Labour-puolue valitsi ja piti itsepäisesti johdossaan kaikkien aikojen heikointa nokkamiestään näin historiallisena ja ratkaisevana aikana. Todella kaukana ovat puolueen karismaattisimman hahmon, valloittavan Tony Blairin ajat.

"Raivasi tiensä baaritiskille kuin puskutraktori"

Me kaikki toimittajat, jotka ehdimme nähdä Boris Johnsonin Brysselin pressibaarin kunkkuna 1990-luvulla, muistamme vantteran tyypin, joka raivasi tiensä baaritiskille kuin puskutraktori paidanhelmat housuista pursuten ja tukka harottaen kuin Jukolan Jussilla.

Johnsonin silloinen periaate "Faktat pilaavat hyvän jutun!" oli yhtä kärkevä ja mieliin iskostuva kuin pääministerin iskulause "Let’s get Brexit done!" – Nyt toteutetaan brexit!

Toimittajana Johnson oli juuri se, joka aloitti monille brittilehdille ominaisen suurten EU:ia parjaavien otsikoiden käytännön. Kun The Times antoi hänelle potkut omien sanojen lisäämisestä henkilöhaastatteluun, vähemmän tarkka Daily Telegraph palkkasi Johnsonin, joka teki EU:n haukkumisesta suurta taidetta ja toi lehdelle lisää lukijoita.

Samoin varmoin askelin Downing Streetille

EU:n lyttääminen oli hänestä vain niin hauskaa. Samalla opportunistin huolettomuudella hän tarttui tilaisuuteen, jonka David Cameronin järjestämä kansanäänestys hänelle tarjosi. Ja samoin päättäväisin askelin, joilla hän raivasi tiensä aikoinaan pressibaarin läpi, hän näyttää astelevan Downing Streetillä ja sen numero 10:n ovesta sisälle. Sama oudolla tavalla valloittava persoona on saanut britit antamaan äänensä hänelle.

Häntä vastaanottamassa oli puolestaan Manner-Euroopan karismaattisin ja energisin johtaja, mutta hyvin erityyppinen Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Kun Johnson nousi ulos mustasta limusiinistaan, hän pysähtyi sääret hajareisin ja elehti Macronin suuntaan tähdäten tätä kuin pyssyllä vihollista. Sellaista ei ollut koskaan nähty kansainvälisissä huippukokouksissa. Macron räjähti nauramaan, ja Brigitte oli tikahtua hänen takanaan. Jää oli murrettu. Karismalla on merkitystä.

Kestääkö karisma?

Kun Britannian on käytävä vielä tähänastisia paljon monimutkaisemmat neuvottelut tärkeimmän kauppakumppaninsa, Euroopan unionin kanssa ja Atlantin takana hykertelevän presidentti Donald Trumpin johtaman Yhdysvaltain kanssa?

Ranska jäänyt huomiotta

Brexit-höyryssä on Ranskan kauhea tilanne jäänyt vähemmälle huomiolle. Maa kouristelee taas täydessä kaaoksessa niin kuin vuosi sitten, eikä kukaan tiedä, miten kaikki tällä kertaa päättyy.

Juuri nyt maa on täysin pysähdyksissä, kun junat, metrot ja bussit eivät liiku. Jälleen kerran joulun alla bisnes kärsii, kun työntekijät eivät pääse työpaikoilleen eivätkä asiakkaat jouluostoksille.

Kun yksi juna kymmenestä liikkuu, kehotetaan ranskalaisia olemaan menemättä lainkaan rautieasemille, sillä ryntäys harvoihin juniin on sitä luokkaa, että onnettomuuksia on syytä pelätä. Joissakin osissa maata on mahtava EDF, valtio-omisteinen sähkölaitos, jopa katkaissut sähköjä.