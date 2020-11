Helena Petäistön kolumni: Tätä kaikkea Joe Bidenin valinta Yhdysvaltain presidentiksi tarkoittaa Euroopalle, ja myös meille täällä pohjoisessa – "Suomelle sellainen kehitys olisi myrkkyä"

Yhdysvaltain presidentinvaalit eivät ole enää pitkiin aikoihin olleet ihan tavanomaisia. Vuonna 2009 presidentiksi nousi musta ehdokas, vuonna 2017 tosi-tv-tähti ja tällä kertaa luuseri. Sitä paitsi 77-vuotias Biden on myös Yhdysvaltain vaalihistorian korkeimmassa iässä valittu presidentti, mikä ei sekään ihan banaalia ole nuoruudenpalvonnasta tunnetussa maassa.

Luuserin mainetta Biden on saanut kantaa siitä lähtien, kun on hän saanut kärsiä tappion kaksissa aiemmissa presidentinvaaleissa. Tosin se ei Euroopassa häiritse, sillä Atlantin tällä puolen arvostetaan sekä kokemusta että koettelemusta. Ranskan pitkäaikaiset presidentit François Mitterrand ja Jacques Chirac onnistuivat molemmat saamaan itselleen länsimaiden vahvimman presidentinviran vasta kolmannella yrityksellä. Ranskalaisten mielestä kivikkoisesta taipaleesta on vain hyötyä raskaan presidentinviran hoidossa.