Kenestä tulee seuraava paavi? Nämä kuusi miestä spekulaatioiden kärjessä

Paavi Franciscuksen kuolema on herättänyt spekulaatiot siitä, kenestä tulee seuraava paavi.

Seuraava paavi voi tulla Afrikasta, Italiasta tai Sri Lankasta – mahdollisesti jopa Amerikasta – mutta on todennäköistä, että ennen tänään pääsiäismaanantaina 88-vuotiaana kuolleen Franciscuksen seuraajavalintaa katolisessa kirkossa käydään ideologinen keskustelu asiasta, kirjoittaa yhdysvaltalainen The New York Post -lehti.

Lehti pohjaa arvionsa asiantuntijahaastatteluihin.

– Kuka tahansa nyt valitaankin, hän on varmasti konservatiivinen, kun paavi Franciscus on 12 vuoden ajan "sekoittanut asioita", brittiläisen Catholic Herald -lehden päätoimittaja Serenhedd James sanoo NYT:in haastattelussa.

– Luulen, että kardinaalit haluavat jonkun, joka suhtautuu asioihin eri tavalla.

Our Sunday Visitor -lehden päätoimittaja, pastori Patrick Mary Briscoen uskoo NYT:in mukaan, että seuraava paavi keskittyy aiempaa enemmän kirkon hallintoon ja tuo kirkkoon uudistettua opillista selkeyttä.

Sikstuksen kappelin katolla olevasta savupiipusta nousi valkoista savua 13. maaliskuuta 2013 Vatikaanissa. Se tarkoitti sitä, että kardinaalit olivat valinneet uuden paavin salaisen konklaavin toisena päivänä.AFP / Lehtikuva

Kuusi kärkiehdokasta Vatikaanin italialainen tarkkailija Gaetano Masciullo ja The College of Cardinals Report -sivuston vatikaanitutkijat Edward Pentin ja Diane Montagna ovat listanneet kärkiehdokkaat paaviksi The College of Cardinals Report -sivustolla. Todennäköisimpinä pidettyjen valittujen joukossa ovat nämä kuusi miestä: Kardinaali Luis Tagle, 67 Filippiineiltä kotoisin olevan Luis Taglen sanotaan olleen Franciscuksen suojatti, mutta hän on saattanut menettää suosiotaan sen jälkeen, kun hänen väitetyt puutteensa Vatikaanin hyväntekeväisyysjärjestön Caritas Internationalin johdossa paljastuivat. Tagle on ilmaissut hyvin avoimia mielipiteitä esimerkiksi sakramenttisesti avioliittoon kuulumattomien parien ehtoollisesta. Tämä viittaa pariskuntiin, jotka ovat solmineet avioliiton ilman kirkollista vihkimistä. Kardinaali Pietro Parolin, 70 Vatikaanin italialaisella valtiosihteerillä Pietro Parolinilla on joitain konservatiivisia kantoja, mutta hän on myös tukenut kirkon ja kommunistisen Kiinan välistä yhteistyötä. Hänellä arvioidaan olevan hyvät mahdollisuudet tulla valituksi maailmanlaajuisen diplomaattikokemuksensa vuoksi. Kardinaali Jean-Marc Aveline, 66 Ranskalainen Jean-Marc Aveline on tiettävästi Franciscuksen suosikkikardinaali hänen seuraajakseen. Hän on tarkkailijoiden mukaan oppinut ja ystävällinen. Masciullo kutsuu häntä myös ”vaaralliseksi ehdokkaaksi” paavin virkaan. Hänen mukaansa Aveline on erityisen arvostettu vasemmistolaisissa kirkollisissa ja poliittisissa leireissä ja kannattaa kirkon voimakasta hajauttamista. Kardinaali Willem Jacobus Eijk, 71 Lääkäri ja teologi Willem Eijk pitää kiinni katolisesta opista silloinkin, kun se on epäsuosittua. Hän on taitava hallintovirkamies ja vastustaa samaa sukupuolta olevien parien siunaamista ja sukupuoliterapiaa. Hollantilainen prelaatti ei myöskään kannata naisten pappisvihkimistä, mikä vetoaa konservatiivisiin päättäjiin. Kardinaali Malcolm Ranjith, 77 Malcolm Ranjith on Sri Lankan Colombon arkkipiispa. Hänen valintansa nostaisi aasialaisen paavin, jonka arvot ovat linjassa sekä edesmenneen paavi Benedictus XVI:n että Franciscuksen köyhien auttamiseen ja ympäristön suojeluun liittyvien asenteiden kanssa. Myös se puhuu hänen puolestaan, että katolilaisuus on valtavassa kasvussa Etelä-Aasiasta. Kardinaali Robert Sarah, 79 Ortodoksinen Robert Sarah on Vatikaanin entinen virkamies Guineasta. Hän on kritisoinut julkisesti perinteiseen latinalaiseen messuun kohdistuvia rajoituksia ja samaa sukupuolta olevien parien siunaamisen sallimista. Nämä lausunnot ovat tehneet hänestä paavi Franciscuksen suorasukaisen kriitikon, mikä on ollut konservatiivien mieleen. Hänestä voisi tulla ensimmäinen afrikkalainen paavi sitten 400-luvun.

Teknisesti kuka tahansa kastettu miespuolinen katolilainen voidaan valita paaviksi.

EWTN.com-sivustolla kirjoittavan kanonisen oikeuden asiantuntijan Edward Petersin mukaan vihkimätön ihminen pitäisi kuitenkin vihkiä ja nostaa piispaksi ennen kuin hänen valintansa voisi tulla voimaan.

Helsingin katolisen kirkon piispan sihteerin ja hiippakunnan kanslerin Alpo Penttisen mukaan seuraavan paavin valinta on "periaatekysymys”.

Hänen mukaansa paavin valinnalla piispat osoittavat, millaisen katolisen kirkon he haluavat.

– Jotenkin näkisin, että seuraavan paavin valitseva 120 kardinaalin konklaavi haluaa ehkä tasapainottavan paavin. Sellaisen, joka tuo yhteen eri osapuolia, Penttinen kommentoi MTV Uutisille.

