Trump haluaisi olla paavi

Ensin Trump vertasi itseään kuninkaaseen, nyt hän haluaisi olla paavi.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi tiistaina Valkoisen talon pihalla läsnäolleille toimittajille seuraavasti:

– Haluaisin olla paavi.

Toteamus oli tosin mitä ilmeisimmin leikkimieliseksi vitsiksi tarkoitettu, mutta sosiaalisessa mediassa aiheesta on jo ehditty vitsailemaan, kuten alla olevista viestipalvelu X:ssä julkaistuista päivityksistä voi nähdä.

Trumpilta on tosin kuultu aiemminkin mahtailevia kommentteja hänestä itsestään, kuten helmikuussa, kun Trump tuli verranneeksi itseään kuninkaaseen Valkoisen talon virallisilla Facebook-sivuilla.

Trumpilta kysyttiin myös mielipidettä paavin valitsevasta konklaavista. Presidentti vastasi, ettei hänellä ole mieltymyksiä, mutta letkautti uudestaan:

– Meillä on kardinaali sattumoisin paikasta nimeltä New York. Hän on erittäin hyvä.

Trump viittasi vuodesta 2009 New Yorkin arkkipiispana toimineeseen Timothy Dolaniin, 75.

Konklaavi kokoontuu 7. toukokuuta valitsemaan uuden paavin. Vain ne kardinaalit, jotka ovat alle 80-vuotiaita, voivat olla ehdolla paaviksi. Heitä on yhteensä noin 135 ympäri maailmaa.

Trump seurasi kutsuvieraana paavi Franciscuksen hautajaisia Vatikaanissa lauantaina 26. huhtikuuta.