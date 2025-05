MTV Vatikaanissa: ”Ei enää koskaan sotaa” – paavi Leo XIV vetosi rauhan puolesta

Pietarinaukiolle kokoontuneet ihmiset suhtautuvat uuteen paaviinsa varovaisen toiveikkaasti. Päivän etenemistä paikalla oli seuraamassa MTV Uutisten Jenni Meronen.

Paavi Leo XIV:n ensimmäiseen sunnuntairukoukseen on vielä monta tuntia aikaa, mutta ihmisiä vaeltaa Pietarinaukiota kohti jatkuvana virtana.

Tunnelma on tavallista riehakkaampi, sillä ohi kulkee myös rumpuja hakkaavia, trumpetteihin puhaltavia ja perinnemusiikkia laulavia torvisoittokuntia, jotka ovat saapuneet Vatikaaniin juhlistamaan soittokuntien riemuvuotta.

Keskipäivällä lähes satatuhatpäinen yleisö hiljenee, kun vasta pari päivää virassaan toiminut paavi Leo XIV astuu kansan eteen ensimmäistä kertaa torstaisen valintansa jälkeen. ”Rakkaat veljet ja siskot, hyvää sunnuntaita”, paavi aloittaa edeltäjänsä, paavi Franciscuksen tyyliin, ja yleisö hurraa.

Latinankielisen, lauletun Regina Coeli -rukouksen jälkeen paavi pitää lyhyen italiankielisen puheen, jossa hän muistuttaa toisen maailmansodan päättyneen 80 vuotta sitten aiheutettuaan sitä ennen 60 miljoonaa kuolonuhria.

– Tämän päivän dramaattisessa tilanteessa, jossa soditaan kolmatta maailmansotaa osissa, kuten paavi Franciscus useaan otteeseen totesi, käännyn maailman mahtavien puoleen ja toistan vetoomuksen, joka on aina ajankohtainen: ”Ei enää koskaan sotaa”, paavi vetoaa ja saa yleisöltä valtavat aplodit.

Heti perään paavi toivoo oikeudenmukaista ja kestävää rauhaa Ukrainaan, vankien vapauttamista ja lasten palaamista kotiin.

– Minua surettaa syvästi se, mitä Gazan kaistalla tapahtuu. Tulitauko on saatava voimaan välittömästi! Uupuneelle siviiliväestölle on annettava humanitaarista apua ja kaikki panttivangit on vapautettava, paavi jatkaa.

Lisää suosionosoituksia seuraa, kun paavi lopuksi toivottaa kaikille hyvää äitienpäivää.

Ensimmäinen paavi Yhdysvalloista

New Jerseystä, Yhdysvalloista opiskelijavaihdossa Italiassa oleva Isabella Di Foggio kertoo olevansa iloinen voidessaan olla Roomassa näin erityisellä hetkellä.

– Pidin puheen kohdasta, jossa hän mainitsi pyrkimyksen maailmanrauhaan. Se on jotain, joka todella puhuttelee minua, Di Foggio kertoo.

Oman historiallisen lisänsä tilanteeseen tuo paavin kansallisuus.

– Olemme innoissamme, sillä hän on ensimmäinen yhdysvaltalainen paavimme. Odotamme innoissamme, mitä hän tulee tekemään. Toivottavasti hän tekee hienoja asioita, Di Foggio sanoo.

Yhdysvalloista kotoisin olevat Alana Serrao, Isabella Di Foggio ja Carmen Di Foggio ovat innoissaan historian ensimmäisestä yhdysvaltalaisesta paavista.MTV / Jenni Meronen

Italialainen Cristian Paletti kertoo huomanneensa puheessa selvän yhtäläisyyden paavin edeltäjään, paavi Franciscukseen.

– Hän toivoi sodalle loppua, kaikilla rintamilla. Hän jatkaa paavi Franciscuksen filosofiaa, Paletti sanoo.

Ensivaikutelma paavista positiivinen

Paavi Leon tekemisiä, puheita ja jopa hänen kenkiään tarkkaillaan nyt suurennuslasilla. Niiden perusteella hänen on päätelty jatkavan Franciscuksen perintöä, mutta vähemmän radikaalilla tavalla.

Monen ohikulkijan mukaan kaksi päivää on liian lyhyt aika muodostaa mielipidettä paavista, joka oli ennen valintaansa monelle täysin tuntematon. Ne, jotka suostuvat asiaa kommentoimaan, pitävät Robert Francis Prevostin antamaa ensivaikutelmaa positiivisena.

Etelä-Italian Barista kotoisin oleva Linda Lopez toivoo, että paavi Leo XIV:n johtavana ajatuksena toimisi pyrkimys rauhaan.MTV / Jenni Meronen

– Kun näin hänet torstaina televisiossa koko maailman katseiden edessä, minua rauhoitti hänen hymynsä, hänen liikuttumisensa. Se, miten hän toisti sanan ”rauha” yhdeksän kertaa ja aloitti sanomalla ”Rauha olkoon kanssanne”. Tunsin, että hän muodosti jatkumon paavi Bergogliolle, italialainen Linda Lopez kertoo.

Margherita Teoli ja Francesco Arcadio ovat saapuneet Roomaan Napolin lähellä sijaitsevasta Casertasta. Heidän ensivaikutelmansa uudesta paavista on positiivinen.MTV / Jenni Meronen

Paavi on tehnyt hyvän vaikutuksen myös Margherita Teoliin.

– On aina hienoa tulla tänne ja nähdä uusi paavi. Se merkitsee elämää ja lähimmäisenrakkautta. Hänen saapumisensa on kuin uuden elämän alku.

– Toivon, että hän voi auttaa meitä, mutta että myös meidän uskomme auttaa häntä tällä elämän pituisella matkalla, Teoli sanoo.

Englantilaiset David ja Claire Job vierailivat Roomassa osana risteilymatkaansa.MTV / Jenni Meronen

"Toivon, että hän voisi hitaasti muuttaa kirkko"

Englannin Essexistä kotoisin oleva Claire Job kertoo toivovansa, ettei uusi paavi rajoita naisten toimintaa kirkossa ja esimerkiksi naispappeutta.

– Naiset ovat osa yhteiskuntaa ja heillä pitäisi olla se mahdollisuus, Job sanoo.

Claire Jobin aviomiehen David Jobin mielestä on liian aikaista vetää johtopäätöksiä Leo XIV:n tulevasta kaudesta.

– Toivon kuitenkin, että hän voisi hitaasti muuttaa kirkkoa, Job sanoo.