Helena Petäistön kolumni: Vihdoin liennytystä Euroopan ja Venäjän välillä

Ranska puhuu nyt uuden turvallisuuspoliittisen arkkitehtuurin tarpeesta Euroopassa. Macron on tuonut esiin malliksi Helsingin vuoden 1975 Ety-kokouksen, jonka tulokset tunnetaan Ranskassa yleisesti nimellä ”les accords d’Helsinki”, Helsingin sopimukset. Pitkällä tähtäimellä kaavailuissa on Helsingin Ety-huippukokouksen mallin mukainen huipputapaaminen, johon päätyneessä uudessa liennytyspolitiikassa otetaan huomioon niin Euroopan kuin Venäjänkin edut.

Mutta ennen kuin mikään on mahdollista, Macronin mukaan Ukrainan kriisi on saatava ratkaistuksi, ja se ratkaisu voisi hänen kaavailuissaan olla puolueeton Ukraina samaan tapaan kuin Suomi oli kylmän sodan aikana puolueeton idän ja lännen välissä.

Kumpi sulaa aiemmin, mannerjäätikkö vai jää Euroopan ja Venäjän välillä? Siinä hyvä kysymys, niin uskomattoman juntturaan tilanteen on annettu ajautua. Venäjän Krimin valtaamisesta ja Ukrainan kriisistä lähtenyt jääkausi on aiheuttanut sen, että välit ovat jopa kireämmät kuin Neuvostoliiton aikana, ja lopulta paha pattitilanne on vain pitkittynyt. Vauhtia tälle Euroopan uudelle reaalipolitiikalle on tuonut toisaalta Trumpin uudelleenvalinnan uhka, toisaalta aserajoitussopimusten raukeaminen.