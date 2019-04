Heinäsirkka hittituotteena olikin huti

Hyönteisravinto on todellista järkiruokaa: hyönteisten käyttämän rehun hyötysuhde on vertaansa vailla verrattuna muihin tuotantoeläimiin.

Rahoittajiakin löytyi. Esimerkiksi Business Finland rahoitti hyönteisalan yrityksiä lähes miljoonalla eurolla vuosina 2016–2018. Niiden liikevaihto on vielä pieni ja toiminta vahvasti tappiollista.

– Oli pettymys, miten pieneksi kysyntä vakiintui, mutta nyt näyttää jo paremmalta. Keski- ja Etelä-Euroopasta on tullut hyviä viestejä, Karjalainen sanoo.

Suomalaisen hyönteistuotannon ongelmat ovat sen pienimuotoisuus ja kalleus. Nyt kasvattajia on Suomessa arviolta viitisenkymmentä. Sirkka on ollut helposti lähestyttävä tuotantoeläin esimerkiksi sikojen jälkeen. Se ei pure eikä puske.

Kasvatus on pitkälti käsityötä, koska automaation kehitys on vasta alussa. Siksi sirkan hinta on liian korkea, jotta se pystyisi kilpailemaan esimerkiksi Kanadassa teollisesti kasvatettujen tai halvan työvoiman Thaimaan sirkkojen kanssa.