Ainakin kaksi kuoli ampumisessa Brownin yliopiston alueella Rhode Islandin osavaltiossa.
Yhdysvalloissa Brownin yliopistolla tapahtuneesta joukkoampumisesta pidätetty pääsi vapaalle jalalle maanantaina Suomen aikaa. Paikallisten viranomaisten mukaan pidätyksen jatkamiselle ei ollut perusteita.
Karkuteillä olevan ampujan etsintä jatkui yhä.
Ainakin kaksi ihmistä kuoli lauantaina paikallista aikaa ampumisessa Brownin yliopiston alueella Rhode Islandin osavaltiossa, joka sijaitsee Yhdysvaltojen itärannikolla. Lisäksi kymmenkunta ihmistä haavoittui.
Yliopiston mukaan ampumisen uhrit olivat opiskelijoita. Rakennuksessa oli määrä järjestää useita tenttejä ajankohtana, jolloin ampuminen tapahtui.
Lauantain kouluampuminen oli ensimmäinen Rhode Islandin osavaltiossa sen jälkeen, kun CNN alkoi ylläpitää tietokantaa kouluampumisista vuonna 2008. Uutiskanavan mukaan Yhdysvalloissa on ollut tänä vuonna kaikkiaan jo yli 70 kouluampumista.