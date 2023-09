Kentuckysta Yhdysvalloista kotoisin oleva Armani Milby on yhdeksän kuukautta vanha hätäsektiolla syntynyt iloinen pikkutyttö. Hänellä on diagnosoitu harvinainen lymfangiooman muoto. Se aiheuttaa epämuodostumia ja hyvänlaatuisia kasvaimia imusuonistossa. Sen takia Armanilla oli syntyessään epänormaalin suuri rintakehä ja käsivarret.

Armanin äiti Chelsey , 33, kertoo, että synnynäisen epämuodostuman takia Armani näyttää aivan pikkuruiselta painonnostajalta ja on ansainnut hellittelynimen "Mini-Hulk", kertoo Kidspot.com.au .

Vaikea raskaus

Tunteiden vuoristorata

Syntymän jälkeen Armani sai kolmen kuukauden ajan erikoishoitoa asiantuntijoilta. Pikkutyttö on ollut jatkuvassa hoidossa, jossa ylimääräistä nestettä on poistettu hänen kehostaan.

Vaikka nestettä on saatu pois, on vauvalla runsaasti ylimääräistä ihoa, minkä takia hän painaa yhdeksän kiloa ja käyttää vaatteita, jotka on tehty häntä kaksi kertaa vanhemmille vauvoille.