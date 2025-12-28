Florida Panthersin ja Tampa Bay Lightningin paikallispelissä jääkiekon NHL:ssä nähtiin peräti 126 minuuttia jäähyjä. Joukkueet ottivat useampaan kertaan yhteen nyrkkihippasten parissa. Tampa Bay voitti itse ottelun 4-2.

Ensimmäisessä erässä mentiin suhteellisen maltillisissa merkeissä, sillä rangaistuksia tuli ainoastaan 16 minuutin edestä ja näistä puolet tulivat väkivaltaisuudesta. Avauserässä nähtiin myös ottelun ainoa suomalaisonnistuminen, kun Florida Eetu Luostarinen viimeisteli 1-0-osuman. Tästä huolimatta toiseen erään lähdettiin Tampa Bayn 2-1-johdossa.

Toisessa erässä haettiin jo lämmittelyjä ennen puoltaväliä, mutta loppuhetkillä alkoi tapahtua toden teolla. Floridalta passitettiin neljä pelaajaa ja Tampa Baylta viisi rangaistusaitioon nujakoinnin takia.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Kolmannessa erässä todistettiin näkyä, jossa Tampa Baylla oli peräti kuusi pelaajaa samanaikaisesti jäähyaitiossa. Päätöserän tilastot täyttyivät rangaistusmerkinnöistä. Kahden minuutin ja 2+2-minuutin jäähyjen lisäksi pukareille jaettiin yhteensä viisi kymmenen minuutin käytösrangaistusta.

Ottelun loppuniitin löi vajaa minuutti ennen täyttä aikaa Tampa Bayn Nikita Kutsherov, joka viimeisteli osuman tyhjään maaliin.