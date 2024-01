Harvinainen lunni harhautui talon pihaan Joensuussa – paikalle soitettiin poliisi, joka ampui sen

Birdlife selvittää asiaa

– On vahvistunut, että lintu oli lunni. Onko tapahtumienkulku sellainen, kuten Tiirassa on kerrottu. Jos on, niin silloin tässä on väärin toimittu. Luulisi, että poliisi tietää, mitä luonnonvaraisille linnuille pitää vastaavassa tilanteessa tehdä.