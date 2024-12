Poikkeuksellinen metsän asukki tallentui kameraan Espoossa. Eläimen ennuste on valitettavan huono.

Alma Räty, 11, oli kotonaan Espoon Tapiolassa, kun hän huomasi olohuoneen ikkunasta aikamoisen näyn. Naapurin pihalla nurmikkoa haisteli kolmijalkainen metsäkauris.

– Sillä on kolme jalkaa, Räty toteaa videolla, jonka hän lähetti MTV Uutisille.

Räty kertoo, että hän on nähnyt samaisen kauriin useasti, sillä se on helposti tunnistettavissa yhden puuttuvan jalan vuoksi.

– Se juoksee aina karkuun, kun mä näen sitä metsässä. Ei se tunnu kesyltä.

"Voi kuolla nälkään"

Artikkelin alussa olevan videon nähnyt Korkeasaaren eläinlääkäri Sanna Sainmaa sanoo MTV Uutisille, että vamman syytä on vaikea arvioida.

– Se on kintereen alapuolelta amputoitunut mahdollisesti esimerkiksi kiinni jäämisen tai auton töytäisyn aiheuttaman trauman seurauksena..

– Epäilisin vahvasti, että vamma on syntynyt tänä kesänä. Se on pärjäillyt hyvin, kun ruokaa on ollut helposti saatavilla ja se pystyy liikkumaan.

Ongelmia syntyy, jos talven aikana etelään sataa paksu lumikerros.

– Silloin ravinnon saanti ja liikkuminen vaikeutuu, eli on todennäköistä, että se kuolee talven aikana nälkään, jos se ei löydä ruokintapaikkaa.

Sainmaa neuvoo metsäkauriksen näkeviä ottamaan yhteyttä paikalliseen riistanhoitoyhdistykseen.

– He varmaan käyvät sen lopettamassa, tai sitten poliisi.

