Mikä ajaa lunneja Suomeen? Asiantuntija arvioi lintujen poikkeuksellisen käytöksen syitä

Suomessa on bongattu viime päivinä poikkeuksellisen monta eksoottista lintuvierasta. Havaintoja on tehty Savukoskella ja Ylläksellä Lapissa sekä Kontiolahdessa ja Joensuussa Pohjois-Karjalassa.

Suomessa lunneja on vuosien saatossa nähty kymmeniä kertoja, yleensä keskitalvella.

Edellisestä näin monen lunnin talvesta on kuitenkin kulunut yli 30 vuotta, kertoo lintujen suojelu- ja harrastusjärjestön Birdlifen suojelu- ja tutkimusjohtaja Teemu Lehtiniemi .

Nälkä ajaa matkalle

– Norjalaisten satelliittiseurantojen perusteella yksi lunnien ruokailupaikoista on varsin pohjoisessa Jäämerellä. Jos siellä on tapahtunut voimakasta jäätymistä ja linnut ovat joutuneet lähtemään joukolla eteenpäin, osa on voinut päätyä meillekin (Venäjän luoteisosassa olevan) Vienanmeren tai muuten Jäämeren kautta.