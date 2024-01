Birdlife harvinaisen lintuvieraan ampumisesta: Virhearvio

Eläintä on pyrittävä auttamaan, sanoo laki

Väsyneet linnut paras ottaa hoitoon

– Joensuussa tehty päätös lunnin lopettamisesta on ollut ilmeinen virhearvio. Lain mukaan eläin on lopetettava, jos se on sellaisessa tilassa, että sen hengissä pitäminen on ilmeistä julmuutta sitä kohtaan. Matkallaan väsähtänyt lunni ei tällaisessa tilassa ole.