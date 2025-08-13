Hengenvaarallinen ilmiö leviää Itä-Suomen nuorten keskuudessa: Pää kaasua täynnä olevaan sipsipussiin

Poliisi ilmaisi huolensa itäsuomalaisten nuorten päihdeilmiöstä.

Poliisin mukaan etenkin Joensuun alueella ovat yleistyneet tapaukset, joissa hengitetään deodoranttien ponnekaasuja päihtymistarkoituksessa. Poliisin mukaan nuoret ostavat tai anastavat halpoja deodoranttipulloja, jotka tyhjennetään perunalastupussiin, josta pulloista purkautuneita ponnekaasuja.

Poliisi ja lastensuojeluviranomaiset ovat saaneet tapauksista tietoa kauppakeskusvartijoilta. Lisäksi nuorten jäljiltä on löydetty tyhjiä deodoranttipulloja.

– Kun vartijat ovat pyrkineet menemään nuorten luokse, ovat he lähteneet karkuun, poliisi kertoo.

Poliisi on tehnyt kauppakeskuksiin myös valvontaiskuja ja tehnyt imppaamassa olleista nuorista ilmoituksia lasten huoltajille sekä lastensuojeluviranomaisille sekä lasten huoltajille.

Yksittäisiä ilmoituksia imppauksesta on tullut myös joistain muista Itä-Suomen kunnista kesän ja alkusyksyn ajalta, poliisi kertoo.

Poliisi varoittaa, että pahimmassa tapauksessa ponnekaasujen imppaus voi johtaa jopa kuolemaan. Nuoren kanssa on syytä keskustella asiasta niin kotona kuin kouluissakin. Imppaamisen voi tunnistaa, jos nuorella on selittämätöntä toistuvaa päänsärkyä ja pahoinvointia, ja hänen vaatteensa ja hiuksensa tuoksuvat oudolta.

– Mikäli kaveripiirissä imppaus nousee esille, keskustelkaa ja tutustukaa haittoihin, netistä löytyy runsaasti aiheesta tietoa, poliisi valistaa tiedotteessa.