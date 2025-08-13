Hengenvaarallinen ilmiö leviää Itä-Suomen nuorten keskuudessa: Pää kaasua täynnä olevaan sipsipussiin

suihku deodorantti spray
Kuvituskuvaa.Shutterstock
Julkaistu 13.08.2025 13:55
Toimittajan kuva
Jukka Auramies

jukka.auramies@mtv.fi

@Auramies

Poliisi ilmaisi huolensa itäsuomalaisten nuorten päihdeilmiöstä.

Poliisin mukaan etenkin Joensuun alueella ovat yleistyneet tapaukset, joissa hengitetään deodoranttien ponnekaasuja päihtymistarkoituksessa. Poliisin mukaan nuoret ostavat tai anastavat halpoja deodoranttipulloja, jotka tyhjennetään perunalastupussiin, josta pulloista purkautuneita ponnekaasuja.

Poliisi ja lastensuojeluviranomaiset ovat saaneet tapauksista tietoa kauppakeskusvartijoilta. Lisäksi nuorten jäljiltä on löydetty tyhjiä deodoranttipulloja. 

– Kun vartijat ovat pyrkineet menemään nuorten luokse, ovat he lähteneet karkuun, poliisi kertoo.

Poliisi on tehnyt kauppakeskuksiin myös valvontaiskuja ja tehnyt imppaamassa olleista nuorista ilmoituksia lasten huoltajille sekä lastensuojeluviranomaisille sekä lasten huoltajille. 

Yksittäisiä ilmoituksia imppauksesta on tullut myös joistain muista Itä-Suomen kunnista kesän ja alkusyksyn ajalta, poliisi kertoo.

Poliisi varoittaa, että pahimmassa tapauksessa ponnekaasujen imppaus voi johtaa jopa kuolemaan.  Nuoren kanssa on syytä keskustella asiasta niin kotona kuin kouluissakin. Imppaamisen voi tunnistaa, jos nuorella on selittämätöntä toistuvaa päänsärkyä ja pahoinvointia, ja hänen vaatteensa ja hiuksensa tuoksuvat oudolta.

– Mikäli kaveripiirissä imppaus nousee esille, keskustelkaa ja tutustukaa haittoihin, netistä löytyy runsaasti aiheesta tietoa, poliisi valistaa tiedotteessa.

Lisää aiheesta:

Uusi, jopa kuolemaan johtava ilmiö leviää nuorten keskuudessaPojan epäillään kuolleen imppaukseen Kuopiossa – poliisi tutkii tapaustaYasmine, 14, kuoli koulun vessaan kuivashampoopullon kanssa – lasten vaarallinen trendi huolestuttaa RuotsissaVantaalla kummastellaan maahan kylvettyjä kapseliryppäitä: Huolestuttavia merkkejä hengenvaarallisesta tavastaLasten erikoinen päihtymisilmiö selvisi kaupungilla lojuneiden roskien kautta: Jopa alakouluikäiset näpistelevät ja imppaavat deodoranttia ja kuivashampootaPoliisi varoittaa Kaarinassa hölmöileviä teinejä ja valistaa vanhempia hengenvaarallisesta leikistä – "Vammat ovat pirullisia hoidettavia"
PäihteetJoensuuPoliisiKotimaa

Tuoreimmat aiheesta

Päihteet