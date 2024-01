Joensuun lunnin ampuminen on suututtanut ihmisiä – Itä-Suomen poliisi kommentoi tapausta

Muun muassa Atlantilla ja Pohjanmerellä talvehtiva lunni on Suomessa hyvin harvinainen näky.

Tänä talvena lunneja on kuitenkin bongattu Suomessa peräti neljä. Birdlifen asiantuntijan mukaan lunneja on ajanut Suomeen todennäköisesti ruuan puute talvehtimispaikoilla.

– Ikävää, etteivät he antaneet lunnille edes mahdollisuutta selvitä, hän kirjoitti havainnon yhteydessä.

Tekoa arvosteltu

Birdlifen suojelu- ja tutkimusjohtaja Teemu Lehtiniemi kertoo, että Joensuun lähistöllä on paikkoja, jonne pulaan joutuneita luonnonvaraisia eläimiä voi viedä.

Näin poliisi kommentoi

Itä-Suomen poliisi on aiemmin avannut asiaa vain lyhyesti.

– Laki eläinten hyvinvoinnista lähtee siitä, että loukkaantunutta luonnonvaraista eläintä on autettava. Jos eläin on sellaisessa tilassa, että sen hengissä pitäminen olisi ilmeistä julmuutta sitä kohtaan, eläin on lopetettava tai huolehdittava siitä, että se lopetetaan.