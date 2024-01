Prinssi Harry ja herttuatar Meghan lähettivät viestin kuningas Charlesille ja prinsessa Catherinelle

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan ovat lähteiden mukaan lähettäneet terveisensä brittihoviin Harryn isälle kuningas Charlesille sekä kälylle prinsessa Catherinelle , joilla kummallakin on ollut viime aikoina terveyshaasteita, kertoo Mirror .

Keskiviikkona 17. tammikuuta brittihovi ilmoitti kummankin kuninkaallisen terveysongelmista. Ensin tiedotettiin, että prinsessa Catherinelle oli tehty alkuviikosta onnistunut, suunniteltu vatsan alueen leikkaus, jonka jälkeen edessä on pitkä, useiden kuukausien toipumisaika.

Perheenjäsenten välejä ovat hiertäneet muun muassa useat julkiset avautumiset Harryn ja Meghanin taholta, kun he ovat kertoneet kuninkaallisen elämänsä hankaluuksista sekä paljastaneet yksityisiä keskusteluja ja välikohtauksia kuninkaallisten perheenjäsenten välillä.

Kuningas Charlesin on puolestaan kerrottu ryhtyneen kaikessa hiljaisuudessa puuhailemaan muutosta siihen, ketkä kaikki voivat toimia hänen valtiosihteereinään eli virallisina sijaisinaan, mikäli hän itse on syystä tai toisesta estynyt hoitamaan tehtäviään kuninkaana. Yksi viidestä valtiosihteeristä on prinssi Harry, ja tähän lähteiden mukaan Charles olisi tekemässä muutosta, sillä Harry asuu vakituisesti ulkomailla eikä ole useaan vuoteen työskennellyt kuninkaallisena.