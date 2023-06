Harrya ja Meghania ei kutsuttu kuningas Charlesin tärkeään juhlapäivään

Lauantaina 17. kesäkuuta Lontoossa vietetään ensimmäistä kertaa Trooping the Colour -tapahtumaa kuningas Charlesin syntymäpäivän kunniaksi. Ison-Britannian monarkkien syntymäpäivien virallinen juhla on ollut jo yli 260 vuoden ajan kesäkuun puolivälin tienoilla vietettävä Trooping the Colour -paraati, vaikka 74-vuotiaan Charlesinkin oikea syntymäpäivä on 14. marraskuuta.