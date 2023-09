Jarkko Nieminen vei ystävänsä lounaalle ja puhui tälle järkeä – seuraukset ylittivät kaikki odotukset: "Ei se ollut realismia"

Sekanelinpelin Grand Slam -voitto, nelinpelissä neljä ATP-turnausvoittoa ja maailmanlistan 7. sija. Harri Heliövaara, 34, on tullut pitkälle siitä, kun hän lopetti uransa keväällä 2013 nelinpelirankingin huidellessa 350:n tienoilla.

– Onneksi minulla on hyviä kavereita, esimerkiksi Davis Cup -kapteeni Jarkko Nieminen, joka silloin vei minut lounaalle ja sanoi, että hän on nähnyt, minkälaisia pelaajia maailman sadan kärjessä on.