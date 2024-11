Suomalaistähti valitsi riskialttiin pelikaverin: lopputuloksena jättipotti – "Lähes epätervettä"

Suomalais-brittiläinen duo voitti keväällä heti ensimmäisen ATP-turnauksensa. Toisessa tuli haastajaturnauksen ykkössija ja kolmannessa ATP-turnauksen finaalipaikka. Yhteensä huhtikuun alusta lukien turnausvoittoja on kertynyt ATP-tasolla neljä ja haastajakisoista kaksi. Wimbledonin Grand Slam -mestaruus on vuoden kruunu.

Nelinpelin maailmanlistalla Patten on sijalla 13 ja Heliövaara 14. Ensimmäinen on saanut seurata aitiopaikalta jälkimmäisen tavaramerkiksi muodostuneita villejä tuuletuksia pisteiden ja voittojen jälkeen.

– Rakastan niitä. Minulla on niihin eturivin katselupaikat. Kun Harri tuulettaa, näet minun ehkä liittyvän niihin. Hän on vähän väsynyt minuun, koska tavallisesti en tuulettaisi, teen sitä silloin tällöin. Yleensä näet minun kuitenkin hymyilevän, kun katson Harrin tuuletusta, sillä kyseessä on aito tunteen ilmaisu, Patten hymyili.

– Ensimmäinen asia Harrista on, että hänen kilpailuhenkisyytensä on lähes epätervettä. Vaikka pelaisimme jotain typerää pienpeliä, hänen on voitettava. Valitettavasti niin ei vain joka kerta tapahdu. Ja hän on todella huono häviäjä. Hän on tappion jäljiltä lähes kyynelissä, surullinen ja murjottaa. Hän on surkea häviäjä.