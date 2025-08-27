Emil Ruusuvuori helpottuneena rujosta tappiosta huolimatta – "Se on vaikea tilanne"

Suomen Emil Ruusuvuori hävisi tiistaina tenniksen Yhdysvaltain avointen avauskierroksella Australian Alexei Popyrinille lukemin 3–6, 4–6, 6–7 (3–7). Popyrin on miesten kaksinpelin maailmanlistalla 36:ntena, kun Ruusuvuori on nykyään sijalla 752.

Ruusuvuori kuvaili kokemusta kaikesta huolimatta positiiviseksi.

– Antaisin itselleni hyvän arvosanan, kun tavoite oli päästä kentälle. Siitä lähdettiin ja saatiin ihan matsi aikaiseksi, Ruusuvuori kommentoi ottelua STT:lle.

– Paikoittain pystyi oikeasti vähän härnäämään sitä (Popyrinia). Voittoon ei ollut mahdollisuuksia tänään, mutta olen silti tyytyväinen suoritukseen.

Avauserässä Popyrin karkasi nopeasti 3–0-johtoon, eikä Ruusuvuori päässyt enää rinnalle.

Kakkoserässä kumpikin mursi toisensa syötön kahdesti, ja tilanne oli 4–4. Sen jälkeen Popyrin mursi Ruusuvuoren syötön vielä kertaalleen ja voitti erän lopulta 6–4.

Kolmannessa erässä kumpikin mursi toisensa syötön kertaalleen, ja ratkaisua haettiin lopulta pitkän kaavan kautta. Popyrin oli katkaisupelissä etevämpi ja voitti ottelun.

Paluu jännitti ottelun edellä

Ruusuvuori palasi Yhdysvaltain avoimissa turnauskentille yli kolmen kuukauden tauolta. Hän paljasti toukokuun alussa kärsineensä paniikkihäiriöistä. Ruusuvuori on ollut kaksinpelin maailmanlistalla parhaimmillaan sijalla 37.

Paluu kilpakentille vaikuttaa sujuneen hyvin, vaikka Ruusuvuori kertoikin jännittäneensä aika paljon ottelua edeltävänä päivänä.

– Mutta se on positiivinen asia. Tietää, että välittää siitä, ja ne olivat hyvälaatuisia tunteita. Se oli oikein hyvä kokemus, hän kuitenkin tarkensi.

Ruusuvuori oli lopulta tyytyväinen paluupelinsä antiin.AFP / Lehtikuva

Ottelun aikaisia tunnelmia Ruusuvuori kuvaili hyviksi.

– Eka kisa pitkään aikaan. Se on vaikea tilanne, vaikea pitää keskittymistä geimi toisensa jälkeen. Mutta muuten fiilikset oli oikein hyvät, hän sanoo.

– Tämä oli tosi hyvä kokemus kaikin puolin. Todisti taas itselleen, että se taso on siellä. Totta kai on paljon juttuja, joita pitää nyt saada takaisin sille tasolle, että täällä pärjää ja voi voittaa matseja. Tämä oli ekana steppinä ihan loistava, ikään kuin jää breikattu. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin.

Popyrin kohtaa Sinnerin

Popyrin kohtaa seuraavalla kierroksella Italian Jannik Sinnerin, joka on sijoitettu turnauksessa ykköseksi.

Sinner murskasi avauskierroksella Tshekin Vit Koprivan lukemin 6–1, 6–1, 6–2.

Sinner pelaa hienoa vuotta, sillä hän on ollut kaikissa kauden kolmessa grand slam -turnauksessa finaalissa. Sinner voitti Australian avoimet sekä Wimbledonin ja hävisi Ranskan avointen loppuottelussa Espanjan Carlos Alcarazille.

Naisten kakkossijoitettu Iga Swiatek eteni tiistaina avauskierrokselta vakuuttavasti jatkoon voittamalla Kolumbian Emiliana Arangon 6–1, 6–2.